Francesco Persili per Dagospia

federer roma

“L’altro giorno ho scritto un messaggio a De Rossi: ‘Prima di essere grandi calciatori, bisogna essere grandi uomini. E lui lo è”. L’ex attaccante della Lazio Bernardo Corradi, già vice-commissario della Lega Calcio, arriva al Foro per vedere Federer e parla dell’addio del capitano giallorosso. “Non conosco la situazione ma facendo una valutazione da dirigente avrei tenuto in squadra De Rossi. Come calciatore, come uomo, come tutto, lui è un punto di riferimento. Anche nella conferenza stampa dell’altro giorno ha dimostrato di essere una persona con uno spessore non comune”.

giorgetti 3

BERNARDO CORRADI

Ieri sera Corradi era all’Olimpico per vedere Lazio-Atalanta. Si è divertito? “Partita non bellissima ma nell’arco dei 90 minuti la Lazio ha meritato la vittoria”. Stamattina l’ex attaccante toscano si vuole godere Federer: “Spero che vada avanti e che arrivi in finale magari contro un italiano visto che stanno facendo benissimo”. Dal “Pietrangeli” arriva la prima sorpresa del Superthursday con lo spagnolo Verdasco che elimina Thiem, numero 5 del mondo e finalista nel 2018 al Roland Garros. Federer venuto a miracol mostrare non delude gli aficionados (tra cui il sottosegretario Giorgetti), Nadal demolisce Chardy.

de rossi 19

Mentre si registrano momenti di tensione in varie entrate del Centrale per la questione biglietti dopo le nuove disposizioni per gli orari di oggi, il presidente della Federazione internazionale di Padel Luigi Carraro parla di Federer, degli italiani e del boom di una disciplina ‘a dimensione familiare’ che cresce in modo esponenziale in tutto il mondo. “Il padel è facile da giocare, coinvolge tutta la famiglia ed è molto spettacolare”. Ma in tv si vede poco. “Abbiamo grandi idee. Stiamo costruendo un progetto con una importante emittente e ci potrebbe essere una sorpresa anche durante la ” Notte dei Re”, l’evento benefico che porterà il 2 giugno al Foro Italico le leggende del calcio mondiale capitanate da Figo e Totti”.

nadal roma

L’ex capitano giallorosso è diventato un grande testimonial di questo sport insieme al ct della Nazionale Roberto Mancini che ha realizzato un’intervista con Diletta Leotta su un campo di padel. “Totti è il più forte tra gli ex calciatori. Ha messo il campo anche a casa, non esiste giorno in cui non gioca. C’è da dire che i calciatori hanno in campo una capacità di riflessi che fa la differenza. Anche in Spagna sono tutti malati, a cominciare da Puyol. E poi Ibrahimovic, Bonolis, Corradi, Nadal e Djokovic, tutti giocano a padel, lo sport del futuro…”

