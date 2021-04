LA SUPERLEAGUE NON HA NIENTE DI AMERICANO - E' VERO, QUATTRO SQUADRE HANNO PROPRIETARI OLTREOCEANO, MA QUI FINISCONO LE ANALOGIE - LA NFL NON GARANTISCE IL POSTO A NESSUNA SQUADRA, LA SUPERLEAGUE AVREBBE GARANTITO IL POSTO SOLO ALLE PIU' RICCHE - NEGLI ULTIMI 15 ANNI LA COPPA MLS E' STATA VINTA DA 10 SQUADRE DIVERSE, IN EUROPA LE SQUADRE VINCENTI SONO QUASI SEMPRE LE STESSE - IL SISTEMA STATUNITENSE E' SOCIALISTA, QUELLO EUROPEO CAPITALISTA

Una delle risposte popolari alla spettacolare fine della Super League europea è stata quella di incolpare gli americani. Quattro delle 12 squadre fondatrici, infatti, sono di proprietà di americani, la banca americana JPMorgan è stata coinvolta per finanziare il progetto e il formato «chiuso» ricorda i campionati sportivi americani. I giornali poi hanno titolato così: «Le origini sportive statunitensi della Super League europea» (Wall Street Journal); «La Super League ha fallito perché ha spinto il sistema socialista americano» (Business Insider); «Rovinare il calcio, in stile americano» (New York Times).

Sì, ma: mentre Stan Kroenke (Arsenal), John Henry (Liverpool), Paul Singer (AC Milan) e i Glazers (Manchester United) meritano la stessa colpa degli altri miliardari che hanno covato questo epico fallimento, il concetto stesso di Super League è in realtà abbastanza antiamericano.

La Super League è più analoga a un torneo post-stagione che a un campionato. La proposta non avrebbe eliminato promozione e retrocessione; semplicemente avrebbe cambiato chi fa il torneo.

Come l'attuale Champions League, la Super League avrebbe piazzato i migliori club europei in una competizione con fasi a gironi/eliminazione diretta ogni anno.

A differenza della Champions League, avrebbe garantito posti alle squadre più ricche e dominanti d'Europa, piuttosto che farle qualificare come tutte le altre finendo vicino alla vetta dei loro campionati nazionali.

Tra le righe: conosci qualche importante campionato sportivo statunitense che garantisce posti per i playoff alle sue squadre più ricche e di maggior successo senza che debbano guadagnarselo ogni stagione? Neanche io.

In effetti, uno degli elementi distintivi del gioiello della corona americana, la NFL, è la difficoltà per le squadre di fare costantemente la postseason.

March Madness, un altro fenomeno americano, è sinonimo di miracoli e disastri, due cose che il modello della Super League avrebbe sostanzialmente eliminato.

Mettiamola così: lo sport statunitense è abbastanza socialista, mentre il calcio europeo è puro capitalismo.

Dieci club diversi hanno vinto la Coppa MLS negli ultimi 15 anni, il tipo di parità che gli americani amano. Il modello della Super League era fondamentalmente contrario a quel concetto e raramente si trova nel calcio europeo.

«Siamo la versione nordamericana del gioco globale», mi ha detto all'inizio di questo mese il commissario della MLS Don Garber. «All'inizio siamo stati criticati per questo, ma penso che ora le persone accettino che questa sia la strada per il successo qui».

«Non puoi comprare il successo in MLS - devi guadagnartelo. E penso che sia la quintessenza del modo americano. Il fatto che all'inizio di ogni stagione, ogni tifoso e ogni giocatore creda di poter vincere il campionato».

Il quadro generale: la quantità di influenza americana sulla Super League europea è discutibile. Ciò che non è discutibile è che gli americani hanno, sempre più, influenza in Europa. Secondo Bloomberg, gli americani possiedono circa un quinto delle migliori squadre nel Regno Unito, in Francia e in Italia.

MLS gioca un ruolo più importante nell'ecosistema calcistico globale ora che è un campionato di vendita legittimo (cioè le squadre sviluppano giovani talenti e vendono quei giocatori a club ricchi all'estero per un profitto).

Garber fa parte del Football Stakeholders Committee della FIFA e co-presiede il World Leagues Forum , che rappresenta i campionati nazionali.

Conclusione: non incolpare l'America per la Super League. Incolpare i proprietari avidi, un terzo dei quali è americano.

