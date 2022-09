LA SUPERSFIDA MILAN-NAPOLI DUELLO PER DUELLO – SCONCERTI: "KVARATSKHELIA HA I SINTOMI DEL CAMPIONE, MA HA L'AVVERSARIO PIÙ ADATTO: NON È FACILE SALTARE CALABRIA. IL CONFRONTO FORSE PIÙ IMPORTANTE SARÀ QUELLO TRA ANGUISSA E TONALI. L'ALTRA SFIDA DECISIVA TRA ZIELINSKI E BENNACER. MANCANO I DUE MIGLIORI, LEAO E OSIMHEN, RAPPRESENTANO ENTRAMBI MOLTI SCHEMI" – IL FATTORE GIROUD

MARIO SCONCERTI per il Corriere della Sera

GIROUD

Mancano i due migliori, Leao e Osimhen, rappresentano entrambi molti schemi. Leao è poco contenibile, Osimhen è il miglior colpitore di testa del campionato perché va in alto anche senza spinta. Siamo abituati a vederlo torrenziale e confuso nelle rincorse alla porta, ma è letale sui cross.

Skriniar saltando un anno fa, gli arrivò alla mascella e gliela ruppe, Osimhen era venti centimetri sopra. Difficile raccontare in anticipo la partita perché mancano i riferimenti soliti. Cosa farà Saelemaekers sulla sinistra, l'ala o il terzo centrocampista effettivo? Penso più alla seconda ipotesi.

Entrando dentro il campo lascerà spazio ai sessanta metri di Hernandez, quello che più assomiglia al gioco di Leao.

Saelemaekers coprirà anche il vagare di Tonali, ormai spesso libero in attacco negli ultimi venti metri. De Ketelaere starà fra questa linea e Giroud, da secondo attaccante di manovra.

KVARA

Possibile che al ragazzo capiti di dover giocare per primo su Lobotka, che è il Brozovic del Napoli, ma sarebbe una schermatura iniziale doverosa, non una marcatura. Il Napoli ha un attacco diverso dalle regole normali, ha due giocatori tecnici e agili come Raspadori e Kvaratskhelia. Raspadori è ambidestro, si coordina in pochissimo spazio, lascia il fisico al suo marcatore ma lo previene. È un attaccante intelligente, capisce prima il gioco. Può mettere in imbarazzo una difesa cresciuta su riferimenti classici come quella di Kalulu e Tomori.

Kvaratskhelia ha i sintomi del campione, ma ha l'avversario più adatto. Non è facile saltare Calabria. Il confronto forse più importante sarà quello tra Anguissa e Tonali. Anguissa è un totem, è calmo, abbastanza preciso, occupa molto campo.

kvaratskhelia 69

Se Tonali lo prende sulla profondità con i suoi spunti verticali può portare la partita dalle parti del Milan. Altrimenti il tran tran fisico, ordinato del Napoli diventa pericoloso quando arriva ai solisti finali.

Qui c'è l'altra sfida decisiva, la zona tra Zielinski e Bennacer.

Hanno tipi di gioco opposti.

Bennacer è fondamentale per il gioco di tutti. Zielinski meno. Il Napoli in queste partite ci mette di solito un po' per ordinarsi. Quando parte è una macchina di gioco. In questo sembra un Milan appena più logico soprattutto oggi che manca l'irrazionalità di Leao. Il Napoli è al primo avversario molto importante, ma è stato abituato all'attenzione dalla Champions. Nel Milan sarà definitivo come De Ketelaere e Messias sapranno arrivare a Giroud. Il resto sarà buon calcio e quindi caso

GIROUD