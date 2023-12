TACKLE, CAPOCCIATE E VITTORIE DEL DOTTOR GIORGIO CHIELLINI -LUCA BEATRICE IN LODE DI “KING KONG” CHE HA GIÀ PRONTA LA SCRIVANIA DA DIRIGENTE ALLA JUVE - UNO DEI DIFENSORI PIÙ FORTI DI SEMPRE SI RITIRA DOPO 672 PRESENZE: QUANTE VOLTE SI È ROTTO IL NASO? QUANTE VOLTE HA INDOSSATO IL TURBANTE DI GARZA? IBRA, CHE SE NE INTENDE, HA DETTO DI LUI “IL DIFENSORE PIÙ FORTE CHE MI ABBIA MARCATO”. MA GIORGIO È PERSONA COLTA, COLLEZIONA ARTE CONTEMPORANEA, PREDESTINATO A UN RUOLO DA DIRIGENTE…

Luca Beatrice per Libero Quotidiano - Estratti

Il dottor Giorgio Chiellini lascia LA, il calcio giocato, e torna a Torino, che è casa sua perché tra le città d’Italia è quella in cui un campione può vivere meglio e senza stress, che i piemontesi mai ti assalterebbero pur volendoti bene. Quante volte mi è capitato di incontrarlo in pizzeria, dietro casa, con il fratello gemello Claudio, moglie e figlie, a mangiarsi una margherita come una persona assolutamente normale. Che di normale ha ben poco: terzo per numero di presenze di tutti i tempi nella Juventus.

Quarto in Nazionale, capitano Campione d’Europa nel 2021. Nove scudetti consecutivi, più un altro conquistato sul campo. E una scelta che sovrasta qualsiasi merito sportivo: giocare in serie B nel 2006 a fianco dei campioni del mondo Buffon, Del Piero, Camoranesi, di Trezeguet e Nedved, mentre mercenari senza fede andavano altrove, perché di bianconero è dipinto il destino del ragazzo, basterà attendere poco, la storia, anzi la leggenda, dietro l’angolo.

Nonostante i molti impegni, Chiello ha trovato il tempo di conseguire dapprima la laurea in economia e commercio col voto di 109, poi la magistrale in business administration con 110 e lode. Non c’è solo King Kong, il simpatico scimmione detestato dalle femministe di cui imita il verso battendosi il petto dopo un gol: Giorgio è persona colta, con un eloquio ben superiore alla media- non gli ho mai sentito dire banalità del tipo «il calcio è così» - conosce e colleziona arte contemporanea, predestinato al passaggio dietro la scrivania in un ruolo dirigenziale, che arriverà nonostante alla Juve non esistano sentimenti di gratitudine per ex capitani, campioni, bandiere, ciò che hanno guadagnato giocando può bastare a saldare qualsiasi debito ed è giusto così.

(...) Tutto questo elogio del Chiello raziocinante non mette in ombra l’indomito guerriero dalla gloriosa maglia n°3 che fu di Cabrini, molto più bello di lui e ora sulle spalle di Bremer anche se il suo vero erede appare Gatti. Quante volte si è rotto il naso? Quante volte ha indossato il turbante di garza? Ibra, che se ne intende, ha detto di lui «il difensore più forte che mi abbia marcato».

Per buona parte del ciclo dei 9 scudetti Giorgio è stato il braccino sinistro della mitica BBC, la linea composta insieme a Barzagli e Bonucci, paragonabile a quella milanista di Tassotti, Costacurta, Baresi, Maldini, ennesima conferma che si vince solo con una grande difesa. Lanciato da Capello, ha lavorato con Conte, Allegri, poco presente causa infortunio con Sarri. E con Mancini, capitano di una Nazionale che gli ha riservato una sola grande gioia europea e tanto dolore, il morso di Suarez, cacciato 2 volte dal mondiale. Sarà in Italia per le feste natalizie, conoscendolo è già lì che pensa a nuovi ruoli, inedite sfide.

