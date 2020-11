TAMPONI NEL PALLONE, SI MUOVE L'ANTIMAFIA - INDAGATO PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE MEDICA IL DOTTOR FUSI (EX MILAN) A CUI S'È RIVOLTO IL MONZA DI BERLUSCONI. A METÀ OTTOBRE, ERA ESPLOSO UN FOCOLAIO NEL CLUB BRIANZOLO CON 9 CALCIATORI POSITIVI - L'OBIETTIVO È ACCERTARE SE DIETRO A QUESTO PRESUNTO GIRO DI TEST IRREGOLARI POSSA ESSERCI LA CRIMINALITÀ - IL MONZA: “NOI ESTRANEI” - IL PM DELLA FIGC È IN ATTESA ANCHE DI AVERE NOTIZIE DA AVELLINO SUL CASO LAZIO…

Emiliano Bernardini Claudia Guasco per “il Messaggero”

Sospetti sull' esecuzione dei tamponi, sui titoli professionali di chi li ha eseguiti, sulla provenienza dei test e sulle modalità con cui vengono processati. Su questa catena indagano i magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Milano, che ipotizzano possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

Un' inchiesta che potrebbe avere ripercussioni sul campionato di serie B in corso poiché riguarda i tamponi a diverse squadre di calcio, tra cui spicca il Monza di Silvio Berlusconi, effettuati dal dottor Cristiano Fusi, noto medico sportivo ex Milan e attuale consulente esterno del team allenato da Cristian Brocchi.

Fusi risulta indagato per esercizio abusivo della professione medica. Ieri mattina i carabinieri del Nas e la guardia di finanza hanno perquisito la sua macchina, l' abitazione, gli studi professionali alla clinica Zucchi di Monza, dove è responsabile dell' Unità operativa di riabilitazione specialistica, e alla Madonnina di Milano, acquisendo documenti.

Gli investigatori si sono presentati anche alla sede del Monza Calcio per verificare le modalità dei tamponi rapidi ai calciatori: negli spogliatoi i controlli sono pressanti, tuttavia a metà ottobre è esploso un focolaio con nove atleti positivi, sette giocatori e due persone dello staff.

Stando alle indagini, i test agli sportivi di cui si mette in dubbio la regolarità sono stati eseguiti negli ultimi mesi, in particolare dall' estate in poi, da personale non qualificato.

Ma la Dda indaga anche su tutti i passaggi per l' approvvigionamento dei tamponi, passando per l' esecuzione dei test, per i laboratori di analisi dove sono stati processati fino al rilascio dei certificati ai calciatori.

L' obiettivo è accertare se dietro a questo presunto giro di test irregolari possa esserci l' ombra della criminalità organizzata. La società a cui il Monza Calcio ha affidato la consulenza esterna per i tamponi risulta occuparsi di rifiuti, energia rinnovabile e altro, da novembre ha esteso il suo oggetto sociale anche ai dispositivi di protezione individuale ma, è stato accertato, non ai tamponi.

Fusi è uno dei tre medici incaricati di alternarsi a Monzello per effettuare i tamponi rapidi, procedura che il club ha introdotto a metà ottobre. Ieri i dirigenti della squadra hanno mostrato agli uomini della gdf le fatture relative a tre ordini per i tamponi rapidi acquistati in due farmacie brianzole per una spesa attorno ai 10 mila euro e hanno fornito i nomi dei dottori che, a turno, hanno fatto i test.