TANA PER QUINTANA! SCANDALO DOPING AL TOUR: DUE ARRESTATI. LA SQUADRA DEL CICLISTA COLOMBIANO NELLA BUFERA - MERCOLEDÌ SCORSO LA PERQUISIZIONE ALLA ARKEA-SAMSIC. LA PROCURATRICE DI MARSIGLIA: “MOLTI PRODOTTI SANITARI, COMPRESI FARMACI, SONO STATI SCOPERTI NEGLI EFFETTI PERSONALI DI QUALCHE CORRIDORE" - IL MAGISTRATO PARLA DI "UN METODO CHE PUÒ ESSERE QUALIFICATO COME DOPING...”

Da gazzetta.it

QUINTANA

Due persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine su sospetti di doping nella Arkea-Samsic, la squadra di Nairo Quintana (il colombiano ha chiuso il Tour in 17a posizione).

L’inchiesta, ha spiegato Dominique Laurens procuratrice di Marsiglia, ha come oggetto “una piccola parte dei corridori” della squadra, dopo che “molti prodotti sanitari, compresi farmaci, sono stati scoperti nei loro effetti personali, ma anche e soprattutto un metodo che può essere qualificato come doping”. Il magistrato non ha voluto specificare l’identità delle persone ascoltate.

Secondo Le Parisien, si tratterebbe di un medico e di un fisioterapista. A causa dell’ assenza del medico titolare, per motivi di salute, la squadra aveva fatto appello per il Tour a un professionista colombiano, che però non si sa se sia tra gli indagati.

QUINTANA

L’indagine tende ad accertare se vi sia stata “somministrazione a un atleta, senza giustificazione medica, di una sostanza o metodo vietato nel quadro di un evento sportivo, oppure aiuto nell’uso e istigazione per l’uso di una sostanza o metodo vietato agli atleti, e ancora il trasporto e il possesso di una sostanza o metodo vietato ai fini dell’uso da parte di un atleta senza giustificazione medica”. La pena massima prevista in Francia per tale tipo di reati è di cinque anni di reclusione.

In precedenza le Journal du Dimanche aveva rivelato che l’Ufficio centrale per la lotta contro le violazioni ambientali e di salute pubblica aveva svolto una perquisizione mercoledì scorso all’hotel della Arkea-Samsic, a Les Allues, vicino a Méribel.

QUINTANA