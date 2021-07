TERREMOTO AZZURRO – L’ESULTANZA PER IL RIGORE DI BONUCCI DURANTE LA FINALE CONTRO L’INGHILTERRA È STATA RILEVATA DAI SISMOGRAFI DELL’ISTITUTO NAZIONE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – NEL GRAFICO SI VEDE UN PICCO IN CORRISPONDENZA CON IL TIRO MESSO A SEGNO DAL DIFENSORE DEGLI AZZURRI E LA PARATA DECISIVA DI DONNARUMMA - I GEOLOGI DELL’ISTITUTO LI HANNO CHIAMATI “SEGNALI SISMICI DELLA FELICITÀ”

scosse sismiche gol bonucci

L’esultanza per il rigore di Bonucci è stata rilevata anche dai sismografi dell’INGV. L’Istituto nazione di geofisica e vulcanologia (INGV) ha infatti pubblicato la registrazione di un sismografo che mostra le vibrazioni prodotte dai tifosi italiani nel corso della finale degli Europei 2020 di calcio vinta dall’Italia contro l’Inghilterra, nella serata di domenica 11 luglio.

L’INGV mostra il grafico di un sismogramma della stazione sismica di Montecelio, alle porte di Roma, durante i rigori della finale Italia-Inghilterra.

leonardo bonucci

Italia-Inghilterra, INGV: maggiori vibrazioni in corrispondenza dei rigori

Nel grafico si vede un picco, che indica una maggiore intensità delle vibrazioni in corrispondenza dei calci di rigore, in particolare tra quello segnato da Leonardo Bonucci e quello finale parato da Gianluigi Donnarumma.

I geologi dell’Istituto li hanno chiamati “segnali sismici della felicità”.

Italia-Inghilterra, INGV: registrato l’entusiasmo durante i rigori

gigio donnarumma

“Non è la prima volta – scrivono gli scienziati dell’INGV – che la rete nazionale sismica dell’INGV registra fenomeni che non sono legati ad attività naturale, ma all’attività umana. Anche il nostro entusiasmo durante i rigori della finale di EURO 2020 tra Italia ed Inghilterra è stato registrato, anche se probabilmente in misura minore del passato per via delle precauzioni per il Covid. Qui il segnale della stazione sismica di Montecelio, in provincia di Roma (MTCE), durante i rigori. Non è una grande città, ma in questo caso la registrazione è stata possibile perché la stazione è collocata all’interno dell’abitato e su uno strato di roccia che ha un ridotto livello di rumore sismico di fondo. Siamo CAMPIONI D’EUROPA!”.

