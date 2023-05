24 mag 2023 16:28

THE DARK SIDE OF THE CITY! SPONSORIZZAZIONI GONFIATE, SOLDI IN NERO, CONTRATTI FINTI: LA PREMIER EMANA 115 ACCUSE DI FRODE SPORTIVA NEI CONFRONTI DEL MANCHESTER CITY (CHE HA CONQUISTATO 5 TITOLI IN SEI ANNI) – NEL MIRINO ANCHE IL CONTRATTO DI MANCINI QUANDO ERA MANAGER DEI CITIZENS. LE MOSSE PER DRIBBLARE LE NORME DEL FAIR PLAY FINANZIARIO - GUARDIOLA: “DITECI SUBITO SE SIAMO COLPEVOLI”. L’INDAGINE POTREBBE DURARE ANNI, MA IL CLUB RISCHIA L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO…