13 giu 2021 20:00

THE LAST DANCE VERSIONE BUFFON – SUPERGIGI E’ VICINO AL RITORNO AL PARMA (IN SERIE B) PER CHIUDERE LA CARRIERA DOVE HA INIZIATO A 17 ANNI (MA IN SERIE A). IL NEO-TECNICO MARESCA È IN PRESSING FORSENNATO, LA PROSSIMA SETTIMANA L’EX PORTIERONE DELLA JUVE PRENDERÀ UNA DECISIONE DEFINITIVA. DEL RESTO L'ALTERNATIVA È VESTIRE LA MAGLIA DEL BARCELLONA MA CON UN RUOLO DA VICE DI TER STEGEN