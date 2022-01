19 gen 2022 16:47

TIFOSI NON A MISURA D’OMO – IL CORO “CHELSEA RENT BOY”, USATO DAI TIFOSI RIVALI PER INSULTARE QUELLI DELLA SQUADRA LONDINESE, È STATO DEFINITO DAI MAGISTRATI UN “INSULTO OMOFOBO” E PROMETTE DI PERSEGUIRE PER “CRIMINE D'ODIO” CHI LO CANTA – IL TERMINE “RENT BOY”(RAGAZZO IN AFFITTO) ALLUDE ALLA PROSTITUZIONE MASCHILE, ASSOCIATO ALL'AREA DEL WEST END LONDINESE DOVE NEGLI ANNI '60-'70 MOLTI GIOVANI, TRASFERITISI A LONDRA, SI VENDEVANO PER SOPRAVVIVERE… - VIDEO