A TORINO NIENTE NAPOLETANI: SCOPPIA LA RABBIA DEI TIFOSI AZZURRI DOPO IL DIVIETO DI TRASFERTA PER LA PARTITISSIMA JUVE-NAPOLI (ORE 18) - IL PREFETTO DEL CAPOLUOGO PIEMONTESE HA DECISO DI PERMETTERE LA VENDITA DEI TAGLIANDI DEL SETTORE OSPITI SOLTANTO AI POSSESSORI DELLA FIDELITY CARD DEL NAPOLI OVUNQUE RESIDENTI TRANNE CHE NELLA PROVINCIA PARTENOPEA – MOTTA VUOLE UNA VITTORIA CHE MANCA DA TEMPO MENTRE CONTE, CHE TORNA ALLO STADIUM, PENSA AL 3-5-2 CON McTOMINAY…

Estratti da gazzetta.it

tifosi napoli

Adesso è ufficiale: il Prefetto di Torino ha deciso di vietare la trasferta all'Allianz Stadium ai tifosi del Napoli "residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card della SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus F.C. emessa in data anteriore al 21 settembre 2024". Gli unici tifosi della squadra di Conte che potranno essere presenti nel settore ospiti saranno "i soli possessori della fidelity card della SSC Napoli, ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli".

MOTTA

Estratti da torinotoday.it

tifosi del napoli

"Ci aspettiamo una grande partita, con tanti giocatori di talento in campo, dovremo confrontarci con un avversario di spessore, affrontando la sfida con serietà, responsabilità e rispetto, ma giocando il nostro calcio e continuando per la nostra strada". Motta ha poi fatto il punto sulla condizione di Federico Gatti, e non solo: "Gatti è a disposizione, si è allenato bene.

Solo Conceicao e Milik non saranno disponibili per la partita, ma tutti gli altri giocatori sono pronti. Tutti si stanno allenando molto bene. Il mio compito è scegliere quelli che stanno meglio per la prossima partita. Ma c'è spazio per tutti, la stagione è lunga e ognuno, anche chi gioca pochi minuti, può fare la differenza".

thiago motta

Poi una battuta su Antonio Conte, ex di giornata, e il loro rapporto: "È stato un grande piacere lavorare con Conte in Nazionale qualche anno fa; abbiamo affrontato avversari forti, ma purtroppo non siamo riusciti a centrare i nostri obiettivi. Tuttavia, il rapporto con lui è stato fantastico e ho imparato molto da quell'esperienza".

CONTE

Da ilnapolista.it

Quando l’allenatore ha fischiato l’inizio della seduta tecnico-tattica al centro sportivo di Castel Volturno. C’è di tutto: la formula classica, il 3-4-2-1 varato sin dall’inizio della stagione, una dose di 4-3-3 e soprattutto il 3-5-2. Le origini. Con McTominay al posto di Politano più che di Mazzocchi, un centrocampo ovviamente più folto e Kvara stile Georgia, a supporto di Lukaku: piace, la tentazione è molto forte. Ed è lo specchio di una situazione che sta riempiendo di curiosità e stuzzicanti alternative tattiche il cammino verso lo Stadium. E in ogni caso sarà un successo: se Conte aveva intenzione di sorprendere, beh, l’idea è che ci riuscirà a prescindere da come andrà a finire questa storia un po’ spy e un po’ old style

antonio conte