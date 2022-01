TORNA A CASA, DJOKOVIC - DOPO LO SCALO A DUBAI, NOVAX DJOKOVID È SALITO SU UN AEREO DIRETTO A BELGRADO E SI E’ SPARATO QUALCHE SELFIE CON ALTRI PASSEGGERI – AVVISATE IL SERBO: SE NON SI VACCINA RISCHIA DI PERDERE ALTRI TRE TORNEI DELLO SLAM: ROLAND GARROS (LA FRANCIA CHIEDE L'OBBLIGO DI VACCINO A TUTTI GLI ATLETI), WIMBLEDON E US OPEN (NONCHE' INDIAN WELLS E MIAMI). COSA DICONO GLI ORGANIZZATORI DEGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA? – VIDEO

Da ansa.it

Dopo la sosta all'aeroporto internazionale di Dubai, Novak Djokovic è salito su un aereo diretto a Belgrado.

Il tennista numero 1 al mondo è stato fotografato mentre prendeva posto sull'aereo che lo porterà nella capitale serba.

La tappa di Dubai, con il volo proveniente da Melbourne, è stata solo un transito dopo che ieri Djokovic è stato espulso dall'Australia. Il tennista non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, ma ha posato per i selfie con altri passeggeri sbarcati con lui dopo un viaggio di 14 ore da Melbourne.

Djokovic avrebbe dovuto essere stamani il protagonista del match di apertura degli Australian Open, ma il serbo non vaccinato non difenderà il suo titolo dopo che la Corte federale australiana ha respinto la sua richiesta di appello contro la cancellazione del suo visto, portando alla sua espulsione dal Paese. Nole ha lasciato ieri Melbourne con i suoi allenatori alle 22:51 ora locale (le 12:51 in Italia), senza far sapere quale sarà la sua destinazione finale.

Una partenza, quando aspirava al decimo titolo degli Aus Open e al 21mo di uno slam, è l'epilogo di una telenovela di 11 giorni che mescola politica e diplomazia sullo sfondo dell'opposizione alla vaccinazione anti-Covid.

2- FRANCIA, OBBLIGO DI VACCINO PER INGRESSO ATLETI NEL PAESE

(ANSA) - Tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una competizione - come avverrà fra breve per il torneo delle Sei Nazioni di rugby - dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo ha appreso l'agenzia Afp da fonti del governo.

Dopo il caso del numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic, espulso dall'Australia, il governo francese ha precisato che le regole del pass vaccinale, il super green pass francese, si applicheranno, oltre che a dilettanti e sportivi con base in Francia, anche agli stranieri che entrano nel paese per gareggiare.

