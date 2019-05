TOTTENHAM-LIVERPOOL: LA CHAMPIONS E’ DIVENTATA UNA SUCCURSALE DELLA “PREMIER” - CAPELLO: “IL SEGRETO? L’ARRIVO DEGLI ALLENATORI STRANIERI. GLI INGLESI HANNO UN MODO DI PENSARE IL CALCIO UN PO’ RETROGRADO” – IL TOTTENHAM NON HA FATTO MERCATO PER COSTRUIRE LO STADIO DA UN MILIARDO DI STERLINE – L'IRRESISTIBILE CRESCITA DEGLI "SPURS": NELLE SEMIFINALI DEI MONDIALI 2018 C’ERANO 9 GIOCATORI DEL TOTTENHAM. MA POCHETTINO POTREBBE LASCIARE DOPO LA FINALE... – VIDEO

Comanda la Premier. Il campionato più ricco (e più bello) del mondo piazza due squadre in finale di Champions e rischia di fare filotto con un derby londinese (Chelsea-Arsenal) anche nell’ultimo atto di Europa League. Per il Liverpool è la seconda finale consecutiva centrata con Klopp in panchina. Riuscirà a sovvertire la tradizione negativa? Finora il tecnico tedesco ha perso due finali di Champions (una con il Borussia e una con i Reds) e un’altra di Europa League (sempre con il Liverpool). Il Tottenham conquista per la prima volta nella sua storia l’accesso alla finale nell’anno in cui non ha fatto mercato per costruire lo stadio da un miliardo di sterline.

“Le squadre inglesi dimostrano di avere una marcia in più”, scolpisce Fabio Capello, ex ct dell’Inghilterra, a “Champions League Show” su Sky: “Si allenano poco ma giocano con determinazione e impegno. Il segreto non è solo nell’intensità ma anche nell’arrivo degli allenatori stranieri. Gli inglesi hanno un modo di pensare il calcio un po’ retrogrado”. A trainare la Premier non solo i grandi investimenti di emiri, billionaire russi, americani ma anche l’avvento dei migliori manager provenienti da ogni parte del mondo che hanno aperto il calcio britannico a nuove frontiere tattiche.

Dal “gegenpressing” (il pressing sul portatore di palla) di Klopp alla duttilità di Pochettino, il tecnico argentino cresciuto al magistero di Bielsa e portato a Londra dal consigliere di Pallotta, Franco Baldini. Una crescita costante. L’anno del trionfo del Leicester, il Tottenham chiude al secondo posto, poi sempre tra le prime 4. Harry Kane, Dele Alli, Eriksen, Trippier, freschezza atletica e uno stile di gioco offensivo. Nella semifinale dei mondiali 2018 c’erano 9 giocatori degli “Spurs” .

“Il Liverpool ha bisogno di un difensore e acquista Van Dijk. Cercano un portiere e prendono il migliore, Alisson. Lo stesso fa il Manchester City. Il Tottenham non ha raggiunto quel livello, quindi quando non possiamo comprare una lavatrice, prendiamo un essiccatore che può fare lo stesso lavoro. Invece di un divano, prendiamo una sedia. Questa è la differenza tra noi e le squadre costruite per vincere”, la sintesi di Pochettino che ha saputo rilanciare l’ex juventino Llorente e trovare nel momento del bisogno i gol decisivi del “supereroe” Lucas Moura.

L’allenatore di origini italiane che tifava Juve da bambino e ama Robbie Williams incassa il plauso di Capello per aver saputo modificare l’impostazione tattica durante la gara e non esclude di lasciare il Tottenham dopo la finale di Champions. Alessandro Costacurta certifica: “Con l’arrivo degli allenatori stranieri in Premier è arrivata anche l’organizzazione”. Così 11 anni dopo Chelsea-Manchester United, torna il derby inglese in finale di Champions. E’ il trionfo della Premier, non del calcio inglese. E’ soprattutto grazie agli allenatori e ai calciatori stranieri che oggi l’Inghilterra è tornata a essere il centro del football.

