Giovanna Cavalli per www.corriere.it

ILARY BLASI totti

E niente, passata la festa (di compleanno) si va in tribunale. La separazione consensuale è ormai impossibile. Via con quella giudiziale. Francesco Totti e Ilary Blasi andranno al muro contro muro. I rispettivi legali (Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei) sono già pronti, resta soltanto da vedere chi per primo depositerà il ricorso, questione di pochi giorni. La tensione è altissima. E il silenzio che regna da un paio di settimane tra i due contendenti, che qualcuno ha interpretato come un prologo alla conciliazione, sta precedendo la tempesta perfetta.

Le lunghe trattative sono state inutili. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha respinto ogni proposta di accordo, pur vantaggiosa.

annamaria bernardini de pace

A quel punto il Capitano ci ha messo il carico da venti, con l’esplosiva intervista al Corriere della Sera, che ha segnato un punto di non ritorno. I rapporti tra Francesco e Ilary, civili per non dispiacere ai figli ma già ai minimi termini, sono interrotti. Ostili. Di più: lo sfogo pubblico dell’ex numero 10 giallorosso ha pregiudicato pure quelli tra gli avvocati che sarebbero tesi, difficili. Nonostante ciò i due ex coniugi continuano a dividere la maxi-villa dell’Eur, ciascuno barricato nella sua ala. Ogni tanto Ilary fa credere di aver traslocato in albergo, ma poi torna sempre alla base. Di certo non intende restituire le chiavi di casa, anzi, mira semmai a sfrattare Francesco.

alessandro simeone

Con le sue martellanti storie su Istangram spesso sembra mandargli messaggi subliminali, frecciatine. Una almeno è andata a segno. Quando l’ex Letterina si è ritratta sorridente accanto ad una boutique Rolex dalle parti di Fontana di Trevi, Totti, che non ha ancora rivisto (e chissà se mai rivedrà) i preziosi orologi rimossi a sua insaputa dalla cassetta di sicurezza - non l’ha trovata divertente. Anche Ilary Blasi, se è per questo, ha perso la pazienza con Alex Nuccetelli, storico amico suo (non più) e dell’ex marito, denunciandolo per diffamazione per le continue rivelazioni sul suo conto (e in particolare per aver alluso ad una assolutamente presunta relazione della showgirl con un pezzo grosso di Mediaset).

ilary blasi e i rolex di totti - meme

Nel frattempo, in attesa dello scontro finale, Francesco Totti si è preso una pausa dagli impegni lavorativi per stare il più possibile insieme ai figli. Li accompagna a scuola (tutti e tre) o agli allenamenti (Cristian). E leggendo i messaggi adoranti che i due più grandi gli hanno mandato via social per il compleanno si capisce che l’affetto tra loro è intatto.

TOTTI ILARY LA GUERRA DEI ROLEX

E che quella di lunedì sera - la festa a sorpresa per i suoi 46 anni al ristorante L’Isola del Pescatore di Santa Severa (lo stesso in cui Francesco fece la proposta a Ilary con champagne, petali di rosa e congruo solitario al dito) - era una prova generale della nuova vita che Totti ha scelto. Con la sua famiglia allargata: i ragazzi, i vecchi amici che non lo hanno mai tradito e Noemi Bocchi, la donna che nel suo cuore ha preso il posto di Ilary, smaltita la delusione per l’amore finito, come poi il matrimonio. E con cui presto il campione del mondo 2006 uscirà allo scoperto, basta nascondersi, per la gioia dei paparazzi rimasti finora a secco.

