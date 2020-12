TRAGEDIA AL RALLY IN SARDEGNA: MUORE A 18 ANNI IN UN INCIDENTE STRADALE SARA LENZI, LA PROMESSA DEL MOTORALLY ITALIANO - LA GIOVANE TOSCANA SI È SCONTRATA CON UNA JEEP CHE PROCEDEVA NEL SENSO SBAGLIATO DI MARCIA. NONOSTANTE ANDASSE A BASSA VELOCITÀ LA LENZI NON È RIUSCITA AD EVITARE LA COLLISIONE CON IL FUORISTRADA E...

Andrea Sereni per corriere.it

Tragedia al Rally Sundalion in Sardegna, ultima tappa del circuito Motorally italiano: nel corso di un trasferimento tra prima e seconda speciale della giornata, in seguito a uno scontro con un fuoristrada che viaggiava in senso contrario è morta Sara Lenzi, 18enne di Riotorto, frazione di Piombino. Inutili i soccorsi, la giovane toscana è deceduta sul colpo.

La dinamica

Tutto in pochi attimi. L’incidente è avvenuto in località S’Iscala Pedrosa, in Gallura. La ragazza era in sella a una Beta del Team Beta Dirt Racing. Secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo una strada stretta e asfaltata in discesa, quando si è trovata di fronte una Jeep, che procedeva nel senso sbagliato di marcia.

Nonostante andasse a bassa velocità la Lenzi non è riuscita ad evitare la collisione con il fuoristrada. Nella frenata la ruota anteriore della sua moto ha perso aderenza. La ragazza ha perso l’equilibrio e cadendo ha sbattuto violentemente la testa contro la parte anteriore del veicolo. Come detto inutili gli immediati soccorsi, la giovane è morta sul colpo. Quando è arrivato sul posto, il medico del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

Promessa del motorally

Sara Lenzi era una promessa del motorally italiano. Arrivata in Sardegna da seconda nella classifica femminile dietro Raffaella Cabini, aveva concluso al 66esimo posto la prima speciale, vinta dall’ex pilota Ducati Danilo Petrucci. La giornata è stata sospesa al termine della seconda speciale, quando si è saputo cosa era accaduto alla ragazza toscana.

