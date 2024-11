TRAVOLTI DA UN INSOLITO TAG – LA CALCIATRICE SVIZZERA DELLA JUVENTUS, ALISHA LEHMANN, COMPAGNA DI DOUGLAS LUIZ, PUBBLICA UNA FOTO CON UN SEXY COSTUME DA HALLOWEEN E TAGGA CRISTIANO RONALDO – PERCHÉ? C’È QUALCHE PROBLEMINO CON IL COMPAGNO DOPO IL FURTO IN CASA IN CUI HANNO PERSO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO? UFFICIALMENTE NON C’È NESSUN PROBLEMA MA…

[…] Non è passato inosservato che nel far vedere sui social il suo costume da Catwoman per Halloween, Alisha Lehmann, la calciatrice svizzera della Juventus, compagna del centrocampista brasiliano della formazione bianconera Douglas Luiz e più volte nominata la calciatrice più sexy del mondo, abbia taggato nella foto esplicitamente Cristiano Ronaldo.

[…] Del resto quando solo su X […] hai quasi 17 milioni di fan, quello che scrivi non può che generare scalpore. Così a quella foto si susseguono centinaia di risposte dello stesso tenore. Il primo scrive: «Perché taggare Ronaldo?». Il secondo replica: «Douglas Luiz che la vede taggare Ronaldo invece di lui», mostrando una gif della pioggia che cade sul calciatore. E il terzo che prosegue: «La domanda è perché ha taggato Ronaldo?».

E dire che all'inizio della sua avventura in bianconero Lehmann aveva fatto notare che la cosa che l'aveva convinta di più per spingerla a firmare con i bianconeri era stata proprio il fatto di poter giocare nella stessa città del suo compagno: «Per me e Douglas essere insieme nello stesso club è un sogno. […]».

[…] La coppia scricchiola dopo le disavventure (sportive) di lui che non trova posto in squadra come titolare e persino un furto in casa che li ha visti perdere centinaia di migliaia di euro? Ufficialmente non c'è nessun problema. Certo è che l'ammirazione per Cristiano Ronaldo da parte di Lehmann è di lunga data, visto che già nel 2022 aveva dichiarato di considerarlo il miglior calciatore del mondo […]. Che lui allora l'abbia ringraziata in privato e si sia mantenuto in contatto con lei? […]

