31 mar 2022 10:23

A TRIGORIA SI TORNA A URLARE TOTTI GOL! PRIMA RETE CON LA ROMA UNDER 17 PER CRISTIAN, IL FIGLIO DEL CAPITANO, A SEGNO NELLA GOLEADA CONTRO LA REGGINA CON IL NUMERO 18 SULLE SPALLE (IL PADRE INIZIÒ LA SUA CARRIERA CON I NUMERI 17 E 20) - INUTILE FARE PARAGONI CON IL PADRE CHE A 16 ANNI E MEZZO GIA' ESORDIVA IN SERIE A - IN TRIBUNA AD ASSISTERE AL GOL DI CRISTIAN ANCHE BERNARDO CORRADI, TECNICO DELL'ITALIA UNDER 17...