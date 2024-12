LA TRISTE PARABOLA DI ASAMOAH GYAN: DOPO UNA VITA DI GUADAGNI FOLLI, È FINITO CON 724 EURO SUL CONTO - VI RICORDATE DELL'ATTACCANTE GHANESE, SIMBOLO DEL CAMMINO DELLA SUA NAZIONALE AL MONDIALE DEL 2010? - L'EX UDINESE E MODENA, CHE UN TEMPO È STATO L'OTTAVO CALCIATORE PIÙ PAGATO AL MONDO, È QUASI FINITO SUL LASTRICO - TUTTO È INIZIATO DOPO LA SEPARAZIONE CON LA MOGLIE GIFTY, NEL 2018, CON IL TRIBUNALE CHE L'HA CONDANNATO A PAGARE UN RISARCIMENTO ALLA DONNA E REGALARLE UNA CASA NEL REGNO UNITO, UN’ALTRA AD ACCRA, UN DISTRIBUTORE DI BENZINA E DUE AUTO - OGGI, SEMBRA CHE...

Estratto dell'articolo di Alessio Morra per www.fanpage.it

Asamoah Gyan è stato un calciatore di buonissimo livello, ha […] segnato oltre 200 gol da professionista e viene ricordato pure per aver fallito il rigore che avrebbe potuto portare il Ghana nelle semifinali dei Mondiali 2010. Ha avuto una carriera ricca e lunga, ma a un certo punto della sua vita si è trovato con appena 724 euro sul suo conto corrente bancario.

LA CARRIERA DI ASAMOAH GYAN TRA SERIE A, EMIRATI E CINA

Quasi vent'anni di carriera per Asamoah Gyan che venne scovato da ragazzino dall'Udinese, che dopo averlo fatto crescere al Modena lo ha avuto in rosa per altre due stagioni, poi tante esperienze importanti con il Rennes e il Sunderland, poi per quattro stagioni è stato un giocatore dell'Al Ain, che lo pagava 193.000 euro a settimana.

Dopo quattro stagioni negli emirati è passato allo Shanghai SIPG, […]. Il ghanese divenne l'ottavo calciatore più pagato al mondo, con uno stipendio di 274.000 euro a settimana nel 2015, […]Poi ha giocato ancora negli Emirati, in Turchia e in India prima di chiudere in patria.

I PROBLEMI CON LA MOGLIE E LA CONDANNA DEL TRIBUNALE

[…] Ma poi qualcosa cambia e Asamoah Gyan finisce sul lastrico. Nel 2018 il calciatore rompe con la moglie Gifty, che lo accusa di infedeltà, lei chiede l'annullamento del matrimonio. Asamoah Gyan ha parlato della sua storia a ‘Ghana Web', e in questa vicenda finiscono, loro malgrado, anche i figli della coppia. Asamoah Gyan dal 2018 non li vuole più vedere e non vuole parlare più con loro senza un test del DNA.

L'ex attaccante nel 2023 dopo una sentenza del tribunale è costretto a pagare un ingente risarcimento all'ex moglie e alla sua famiglia. Perché il test del DNA stabilisce che lui era sì il padre biologico dei suoi figli. Asamoah Gyan oltre a un'ingente somma, dà alla moglie una BMW, un'auto Infiniti, una stazione di servizio, un distributore di benzina, una casa con quattro camere da letto ad Accra, la capitale del Ghana, e una casa nel Regno Unito. In più è stato obbligato a versare duemila euro al mese per il mantenimento dei figli.

COSA FA OGGI ASAMOAH GYAN

Asamoah Gyan oggi pare sia riuscito a recuperare il vecchio tenere di vita, vive in una villa ad Accra e ha anche festeggiato recentemente il compleanno con tutti i crismi. Ma prima di ritornare a galla era finito con 724 euro sul conto, perché al di là della sentenza del tribunale aveva diversificato i suoi affari e qualcuno tra questi non era tanto bene. Ci ha provato pure con la politica, ma poi l'ha mollata senza troppo dispiacere. […]

