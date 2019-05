TRUCI A SAN SIRO - PAURA PER WANDA NARA ALLA FINE DELLA PARTITA CON L’EMPOLI (IN CUI ICARDI HA SBAGLIATO UN RIGORE): UN GRUPPO DI TIFOSI INTERISTI HA ACCERCHIATO IL SUO SUV PER INSULTARLA – IL POST SU INSTAGRAM CHE WANDA HA DEDICATO AL MARITO: "A VOLTE NON BASTA UN GOL AL BARCELLONA, AL TOTTENHAM, TRE GOL NEL DERBY, 124 GOL A 26 ANNI…"

Da www.liberoquotidiano.it

Paura per la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, alla fine di Inter-Sassuolo. La showgirl è scesa in campo con il figlio più grande per salutare l'attaccante interista, sia per consolarlo dopo il rigore sbagliato, ma anche per festeggiare con lui la faticosissima qualificazione in Champions guadagnata solo all'ultima giornata di campionato. Come riporta Sportmediaset, la Nara ha fatto fatica a lasciare San Siro a bordo della sua auto, visto che un gruppo di tifosi interisti ha accerchiato il suo Suv per insultarla.

Nel corso della partita, anche la Nara si era disperata per l'errore dal dischetto di suo marito. Poco dopo però gli ha dedicato un post su Instagram, mentre il pubblico di San Siro travolgeva di fischi l'argentino: "A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, tre gol nel derby, 124 gol a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi, l'unica cosa che conta è l'orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo prima di essere un grandissimo giocatore. Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami".

