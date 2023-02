3 feb 2023 18:39

TU VUÒ FA' O GIAMAICANO - MARCELL JACOBS CAMBIA LO SPONSOR TECNICO DA NIKE A PUMA, LO STESSO DI USAIN BOLT - IL CAMBIO DI MARCHIO È SIMBOLICO PER STABILIRE UNA LINEA DIRETTA TRA LO SPRINTER ITALIANO E L'UOMO PIÙ VELOCE DEL MONDO. MA NON BASTANO SCARPE E MEDAGLIE PER EGUAGLIARE UNA LEGGENDA DELLO SPORT, SERVONO ANCHE I RECORD - IN ATTESA DEL SUO RITORNO IN PISTA, A LODZ, L’ALLENATORE RIVELA COME JACOBS SI STA ADATTANDO ALLE NUOVE SCARPE: "CERCA UN FEELING, È UN PO' COME QUANDO VALENTINO ROSSI È PASSATO DALLA HONDA ALLA YAMAHA…"