TU VUO’ FA LA 'REMUNTADA' – STASERA IL RITORNO DEI QUARTI DI EUROPA LEAGUE, IL NAPOLI DEVE RIMONTARE DUE GOL CONTRO L’ARSENAL, DE LAURENTIIS SCATENATO: “IN CHAMPIONS ABBIAMO GIOCATO PARTITE PIÙ COMPLICATE DI STASERA. L’ITALIA? È LA PREISTORIA DEL CALCIO. LO SPETTACOLO DI CITY-TOTTENHAM E’ IRRIPETIBILE. CR7? SI GIOCA DI SQUADRA...”

Maurizio Nicita per gazzetta.it

de laurentiis

Aurelio De Laurentiis è di buon umore dopo il pranzo con i dirigenti dell’Arsenal. Il sole che splende su Napoli fa il resto: “Abbiamo un gruppo di ragazzi straordinario che ha sempre dato il massimo. In una stagione possono esserci momenti di appannamento, ma io non mi sono spaventato né strappato i capelli. Ancelotti è un allenatore di grande esperienza, una persona perbene e questi per me sono fattori molto importanti”.

arsenal napoli 9

ASPETTANDO LA SFIDA — Il Presidente si gode l’attesa: “Andrò allo stadio alle 18.30. Li aspetterò lì e avrò tempo per parlare con Carlo Ancelotti. Ma non c’è da parlare. Abbiamo affrontato in Champions partite ben più complicate di questa, almeno sulla carta, e l’abbiamo fatto in maniera esemplare, uscendo da un girone infernale per sfortuna ma a testa alta, come ci capitò con Benitez. L’Arsenal ci ha preso in contropiede, forse l’abbiamo presa un po’ distrattamente. Servirà concentrazione questa volta e potrebbe esserci anche una bella sorpresa”.

de laurentiis

I LOVE PREMIER — ADL è rimasto affascinato dalla sfida tutta inglese nei quarti: “Mi si è aperto un mondo vedendo Manchester-Tottenham. Questo è il calcio. L’Italia è la preistoria del calcio. Sembra che in Italia non ci divertiamo a giocare. Lo spettacolo di ieri è irripetibile in Italia, dove ci nascondiamo dietro una tattica. Il vero pericolo nell’affrontare una squadra inglese è questo”.

arsenal napoli

RONALDO CHI? — Poi si diverte a dare una stoccata alla Juve e alla sua strategia: “Ronaldo del Napoli? Ronaldo non è servito a salvare la Juventus. Il calcio è uno sport di gruppo, la squadra vince tutta insieme. La squadra deve saper leggere la partita, adattare agli avversari e alle situazioni di fortuna e sfortuna che si possono verificare. Anche se l’Arsenal dovesse farci un gol, dovremo guadagnarci una vittoria con ancora più gol di quanto avevamo immaginato”.

AURELIO DE LAURENTIIS de laurentiis koulibaly ancelotti de laurentiis

cr7 arsenal napoli 8 arsenal napoli ramsey arsenal napoli