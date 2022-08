TUTTE LE STRADE DEL MERCATO PASSANO PER PARIGI – ALLEGRI HA FINALMENTE IL CENTROCAMPISTA CHE VOLEVA: PAREDES – L'ALLENATORE DEL PARIS SAINT-GERMAIN GALTIER HA AMMESSO: “LEANDRO HA TROVATO L’ACCORDO CON LA JUVENTUS. LA TESTA È ALTROVE” – A SBLOCCARE L'AFFARE È L'ARRIVO DAL NAPOLI DI FABIAN RUIZ, CHE VOLA IN FRANCIA PER 23 MILIONI DI EURO – MENTRE IL PORTIERE KEYLOR NAVAS, OBIETTIVO DEI PARTENOPEI…

1 – GALTIER: “PAREDES ALLA JUVE, CI SIAMO PER FABIAN RUIZ”.

Da www.corrieredellosport.it

leandro paredes 3

L'allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha vestito i panni dell'insider di mercato nell'ultima conferenza stampa. La guida tecnica dei parigini ha annunciato il futuro di Paredes e anche quello del portiere Keylor Navas obiettivo del Napoli: "Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove anche se è ancora un giocatore del Psg.

Ho preso la decisione di non inserirlo in gruppo per non avere un giocatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo - aggiunge - Navas ora è portiere del Psg e sarà con la squadra".

La trattativa Fabian Ruiz

fabian ruiz

Restando sul tema Napoli Galtier ha parlato anche dell'obiettivo dei parigini Fabian Ruiz: "Abbiamo osservato Fabian Ruiz per molto tempo, ci sono discussioni. Nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto firme acquisite che alla fine non sono state fatte".

Sull'obiettivo Skriniar

Milan Skriniar è un altro obiettico di mercato del Psg, la trattativa con l'Inter è complicata ma Galtier aspetta ancora ad alzare bandiera bianca: "Non posso dirti che è completamente finita. Ci sono sempre sorprese nella finestra di mercato. Skriniar è un giocatore preso di mira da molto tempo. La trattativa con l'Inter è molto difficile, dobbiamo rispettare la loro posizione. Ma tutto è possibile".

keylor navas messi

Su Mbappè

L'argomento "maledizione Pogba a Mbappè" è stato chiesto in conferenza stampa ed è stato anche chiuso senza troppi giri di parole dall'allenatore: "È di ottimo umore. Ho visto cosa stava succedendo con Paul Pogba. Kylian non mostra segni di fastidio o preoccupazione".

2 – IL PSG “LIBERA” PAREDES PER LA JUVE E ALLEGRI RITROVA DI MARIA

Gianluca Oddenino per www.lastampa.it

leandro paredes 2

Tre punti contro lo Spezia e l'ingaggio di Paredes. La Juventus domani vuole piazzare il doppio colpo tra campo e mercato, anche se le difficoltà non mancano. Il Psg sta “liberando” il regista argentino dopo una lunga trattativa e il tecnico dei parigini, Galtier, ha deciso di non convocarlo per la partita contro il Tolosa: «Ha trovato un accordo con la Juventus e la sua testa è altrove”.

L'arrivo di Fabian Ruiz dal Napoli ha sbloccato l'affare Juve-Paredes, anche se l'operazione non è ancora chiusa e c'è da registrare un tentativo in extremis dell'Arsenal per strapparlo alla Juve. Saranno ore decisive, visto che gli inglesi hanno un accordo con il Psg e non con il giocatore, mentre i dirigenti bianconeri hanno già liberato il posto in squadra mandando Rovella in prestito al Monza. Fagioli, invece, dovrebbe restare (così dice Allegri) e sui giovani il tecnico la pensa così: «Non è una questione anagrafica, chi è bravo gioca».

leandro paredes

«Paredes è un giocatore del Psg e non penso nulla», ha risposto Massimiliano Allegri alla vigilia di Juve-Spezia. Il tecnico livornese pensa solo alla partita che «è la più importante perché abbiamo regalato 4 punti con Samp e Roma: dobbiamo recuperarli assolutamente».

Ci sarà un po' di turnover e Milik si gioca un posto da titolare, mentre Allegri ritrova Di Maria dopo l'infortunio muscolare: «È a disposizione e viene convocato, ma non parte titolare. Non esageriamo...».

fabian ruiz

Ancora ai box il capitano Bonucci, mentre Pogba non ha ancora lavorato in campo e il ritardo inizia ad accumularsi. «Al momento non è disponibile e se tutto procede bene dalla prossima settimana inizierà a correre – dice l'allenatore -: sperando di averlo il prima possibile. É molto importante per noi». Nessun commento sulla vicenda famigliare che lo sta coinvolgendo in questi giorni. «Io non l'ho più visto e non so come sta – risponde – perché gli infortunati lavorano in altri orari».

ANGEL Di Maria rinnovo di mbappe col psg 3 rinnovo di mbappe col psg 5

fabian ruiz