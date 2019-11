TUTTE LE STRADE PORTANO A ROD (STEWART) - IL CANTANTE, IN PANTALONI BIANCHI E CAMICIA TUTTI FRUTTI, È SBARCATO NELLA CAPITALE PER TIFARE IL SUO CELTIC STASERA ALL'OLIMPICO CONTRO LA LAZIO IN EUROPA LEAGUE – LA ROCKSTAR, CHE ALLA SQUADRA BIANCOVERDE HA DEDICATO UNA CANZONE, SI E’ ATTOVAGLIATO AL BOLOGNESE PER GUSTARSI PENNE ALL’ARRABBIATA E UN BICCHIERE DI VINO - VIDEO

Tifoso d’eccezione per gli scozzesi del Celtic che stasera saranno impegnati allo stadio Olimpico contro la Lazio. E’ sbarcato ieri nella Capitale Rod Stewart, il cui attaccamento alla squadra biancoverde è noto tanto da averle dedicato anche una canzone dal titolo emblematico “You’re in my Heart”. La rockstar, in pantaloni bianchi e camicia dai colori sgargianti, è sceso da un van scuro in compagnia del nipote e di altri due amici.

Scena che non è sfuggita alla macchina fotografica del King Barillari che lo ha immortalato mentre entrava in un noto ristorante di piazza del Popolo. Accolto dal direttore Claudio Antonelli, l’artista britannico, malgrado fossero da poco superate le tre del pomeriggio, si è fatto portare un piatto di penne all’arrabbiata e un bicchiere di vino.

La sua presenza non è passata inosservata anche ai tanti clienti del locale che si sono soffermati all’ingresso con la speranza di salutarlo e di scattare una foto ricordo. Impresa che è riuscita a un’avvenente signora particolarmente emozionata per l’incontro inaspettato. Dopo il pranzo il gruppo si è allontanato per le vie del centro in attesa di poter incitare stasera la propria squadra del cuore. A Stewart non mancherà di certo la voce.

