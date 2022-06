TUTTI PAZZI PER IL BEACH VOLLEY – AL FORO ITALICO I MONDIALI SI CHIUDONO CON LA VITTORIA DEI NORVEGESI MOL-SØRUM. TRA LE DONNE VINCONO LE BRASILIANE DUDA E ANA PATRICIA - IL DG DI SPORT E SALUTE, DIEGO NEPI: “TRE MILIONI DI EURO DI FATTURATO, PIÙ DI 25MILA PRESENZE, È STATO UN SUCCESSO” – IN TRIBUNA AVVISTATO ANCHE L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA “PIERFURBY” CASINI – FOTO BY MEZZELANI

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Giacomo Rossetti per il Messaggero

esultanza norvegia foto mezzelani gmt 356

Non poteva che essere la sabbia, elemento estivo per eccellenza, a chiudere l'indimenticabile primavera sportiva del Foro Italico. I Mondiali di beach volley, organizzati da Volleyball World con la partecipazione di FIPAV e Sport e Salute, hanno suggellato una storia d'amore, quella tra la pallavolo da spiaggia e la Capitale d'Italia, sempre più intensa.

IL CALORE DI ROMA Il Foro Italico ha pulsato di passione, con alcune giornate che hanno registrato più di 6000 spettatori presenti. Importante anche l'apporto dei bambini, le nuove leve dello sport cittadino: 200 ragazzi del Volley Scuola Trofeo Acea (il torneo che la FIPAV organizza ogni anno tra gli istituti capitolini) hanno preso parte sugli spalti alle partite più belle della competizione.

diego nepi foto mezzelani gmt 305

Per una volta, però, non è quello italiano il tifo più caldo: un centinaio di supporters norvegesi è venuto a Roma a godersi (oltre al sole) lo show del duo campione Mol-Sørum, e ha attirato su di sé tutta la simpatia del pubblico di casa, divertito nel vedere la geyser dance' degli scandinavi e i loro abiti multicolori.

L'EREDITÀ A 11 anni dal primo Mondiale nell'Urbe, il torneo è stato un successo. «Tre milioni di euro di fatturato, più di 25mila presenze, 216 partite disputate - snocciola soddisfatto il direttore generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, nella conferenza di chiusura - In un momento di ripartenza globale, Roma ha ospitato il più grande evento di beach del pianeta, visto in 120 Paesi e trasmesso da 17 broadcaster».

infortunio svizzera mezzelani gmt 301

Si chiude quindi una competizione che «ha creato una scia' di contaminazione ed emulazione per i giovani che, in queste ore, stanno dicendo ai loro genitori di voler diventare i nuovi Nicolai, Lupo, Menegatti o Gottardi prosegue Nepi Molineris - Questo è il nostro orgoglio e una delle sfide cruciali di un evento di portata mondiale: creare i presupposti per la pratica sportiva, la socializzazione e il ricambio generazionale». Sport e Salute sta provando inoltre a mettere in piedi in Italia, nei prossimi sei anni e a partire dall'estate 2023, un torneo simile al prestigioso Elite 16.

casini e cozzoli foto mezzelani gmt 304

Questo ancora ipotetico circuito di beach volley sarebbe il momento successivo «di un cammino annuale fatto di qualificazioni territoriali, regionali e nazionali» per le migliori coppie del Bel Paese, con le vincitrici che si qualificherebbero al torneo apicale tramite wildcard.

L'Italia si è presentata ai Mondiali casalinghi con nove coppie, sei delle quali hanno superato il primo turno. «Non posso che essere ottimista per il futuro, sono certo che le scelte fatte daranno i risultati che noi tutti speriamo dichiara il numero uno Giuseppe Manfredi - ora dobbiamo solo avere pazienza e aspettare». Il bilancio quindi è positivo, al di là di un po' di rimpianto per il cammino degli atleti azzurri più attesi, che si sono fermati a un passo dai quarti di finale: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava difficilmente dimenticheranno la rimonta patita contro Renato e Vitor Felipe. Ha masticato amaro anche l'ex compagno di squadra di Nicolai, il romano Daniele Lupo, che in coppia con Alex Ranghieri ha chiuso anche lui agli ottavi.

casini e cozzoli foto mezzelani gmt 303

A onorare il tricolore più a lungo sono state quindi le donne: Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno finito la loro avventura al Centrale solamente ai quarti. Per quanto riguarda gli stranieri, invece, la delusione più grande è stata l'uscita prematura dei bronzi olimpici di Tokyo 2020, ossia i qatarioti Cherif Younousse e Ahmed Tijan. Giacomo Rossetti

