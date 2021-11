12 nov 2021 15:05

TWEET-FLASH! "PASTA KID" BERTOLUCCI RICORDA BISTECCONE GALEAZZI: "ALLE PRESE CON UNA MAXI BOTTIGLIA DI MINERALE AL TERMINE DI UNA CENA LUCULLIANA MI DICESTI “ STÓ A CERCÀ DE FAR NUOTÀ ER SALMONE CHE ME SO MAGNATO"