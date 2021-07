2 lug 2021 11:46

TWO BEER OR NOT TWO BEER? FATE LA PROVA DEL PALLONCINO A NICK KYRGIOS - PRIMA DI SCENDERE SULL’ERBA DI WIMBLEDON LO SVALVOLATO AUSTRALIANO HA CONFESSATO: "SONO STANCO, VORREI BERE UNA BIRRA”. E POI, PRIMA DELLA RIPRESA DEL MATCH FINITO AL QUINTO SET CONTRO HUMBERT, HA INSISTITO: “VORREI ANDARE AL PUB MA TROVEREI LA META’ DEI GIORNALISTI”