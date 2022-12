VALE SENZA MOTORI NON SA STARE – VALENTINO ROSSI DIVENTA PILOTA UFFICIALE BMW. NEL 2023 SARÀ AL VOLANTE DELLA M4 GT3 DEL TEAM WRT PER IL CAMPIONATO GT WORLD CHALLENGE EUROPE (SOGNANDO LE MANS) – IL DOTTORE: “UNA GRANDE OPPORTUNITÀ, LE PRIME IMPRESSIONI SONO OTTIME” – ANDREAS ROOS, RESPONSABILE DI BMW MOTORSPORT: “LE CORSE AUTOMOBILISTICHE SONO LA SUA NUOVA CASA” – VIDEO

Prosegue la carriera di Valentino Rossi nel mondo dell'automobilismo sportivo. Nel 2023, però, il pesarese non correrà più con l'Audi, ma passerà alla Bmw, che ha deciso di affidargli i galloni di pilota ufficiale di M Motorsport (in totale sono 21 i works driver della famiglia bavarese).

L'ex campione della MotoGP non disputerà solo il GT World Challenge Europe con il Team WRT, ma sarà a disposizione del marchio tedesco per altri impegni a quattro ruote. La sua stagione inizierà con la 24 Ore di Dubai e la 12 Ore di Bathurst con la BMW M4 GT3, ma potrebbe anche mettersi al volante della M Hybrid V8 LMDh per alcuni test... sognando la 24 Ore di Le Mans.

"Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale BMW M ed è una grande opportunità. L'anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ho concluso la mia prima stagione con il team WRT con cui mi sono trovato molto bene e sono molto felice che la squadra abbia scelto BMW M Motorsport come nuovo partner. Ho già avuto modo di provare la BMW M4 GT3 due volte e il feeling con la vettura è molto buono. Credo che la prossima stagione potremo essere competitivi.

Inoltre, BMW M Motorsport mi ha dato l'opportunità di correre con due piloti molto forti il prossimo anno, Maxime Martin e Augusto Farfus. Ho ancora molto da imparare e da migliorare, ma spero di essere all'altezza del compito e abbastanza veloce da poter lottare durante i weekend di gara", le parole di Rossi.

A dargli il benvenuto è stato Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport: "Valentino Rossi non ha bisogno di presentazioni. Come uno dei piloti di moto di maggior successo di tutti i tempi, ha fatto la storia. I suoi successi in pista e la sua personalità lo hanno giustamente reso una leggenda vivente.

Ma Valentino ha dimostrato di essere anche un eccellente pilota su quattro ruote e le corse automobilistiche sono diventate la sua seconda casa, mettendo tutta la sua passione, capacità e impegno in questo nuovo capitolo della sua carriera. È fantastico che Valentino si unisca alla nostra famiglia di BMW M Motorsport come nuovo pilota ufficiale il prossimo anno. Non vediamo l'ora di lavorare insieme: benvenuto a bordo Vale!".

