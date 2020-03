17 mar 2020 10:26

VALENCIA CHOC: “IL 35% DEI NOSTRI TESSERATI È POSITIVO AL CORONAVIRUS” - LA SOCIETÀ SPAGNOLA NON HA PERÒ COMUNICATO I NOMI MA HA CHIARITO CHE TUTTI “TUTTI SONO ASINTOMATICI E IN QUARANTENA” - POI L’ATTACCO DURISSIMO: “CONTRO L’ATALANTA ABBIAMO GIOCATO IN UN’AREA AD ALTO RISCHIO”