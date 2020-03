VE LO RICORDATE? ERA UN ATTACCANTE “BALLERINO” DELLA SERIE A ANNI ’80, GIOCAVA CON I GUANTI A SAN SIRO PER PAURA DEI GELONI ALLE MANI, CONSEGNO' UNA MEDAGLIA A "DON RAFFAE'" E VINSE UNA COPPA CAMPIONI. OGGI LANCIA UN APPELLO. "TORNERO’ IN ITALIA APPENA IL VIRUS LO CONSENTIRA’…" - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Da ilposticipo.it

JUARY

Nostalgia canaglia. Ad Avellino tutti ricordano le prodezze di Juary che a sua volta non ha dimenticato l’Irpinia e lancia un appello. “Anche in Brasile seguivo l’Avellino. Torno sicuramente, appena il virus me lo consentirà, il mio desiderio è tornare a lavorare per questa società, vediamo Dio cosa deciderà. I tifosi devono continuare a sognare perché con un po’ di fortuna e lavorando bene si può tornare in B, che sta anche stretta all’Avellino”.

