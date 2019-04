VE LO RICORDATE? – ISPIRO’ IL PERSONAGGIO DI OLIVER HUTTON, L’HOLLY DEL MITOLOGICO CARTONE ANIMATO ‘HOLLY E BENJI', A 52 ANNI NON HA ALCUNA INTENZIONE DI APPENDERE LE SCARPETTE AL CHIODO E A "L'EQUIPE' CONFESSA: "VOGLIO GIOCARE FINO ALLA MORTE SE E' POSSIBILE" – DI LUI IL PROFESSOR FRANCO SCOGLIO DISSE: “E’ UNA MACCHIETTA APPLICATA”. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

"Quando morirò, vorrei che si dicesse che è morto il calciatore Kazu Miura, non 'l'ex giocatore'". Insomma, non parlategli di ritiro. La leggenda del calcio giapponese - tanto leggenda che in pochi sanno che fu lui a ispirare il personaggio di Oliver Hutton, l'Holly di Holly e Benji, si racconta a 52 anni in una lunga intervista concessa a L'Equipe.

OLTRE I RECORD — L'attaccante giapponese, che nel '94-'95 giocò anche in Serie A indossando la maglia del Genoa, non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. "È il corpo che decide - racconta il giocatore dello Yokohama FC - Se sarò stanco al punto da non potermi allenare, sarà il momento. Ma oggi non riesco a immaginare di dire addio a 50 mila persone dentro uno stadio". Inutile parlargli di carriere "senior" pur legate al mondo del pallone: "Non mi interessa diventare allenatore, presidente, direttore sportivo o commentatore tv - ribatte - Il mio unico desiderio è essere un calciatore. Fino alla morte se possibile".

