VE LO RICORDATE? E’ STATO UNO DEI CATTIVI DEL CALCIO, ORA VA AD ALLENARE IN SERIE C LA SAMBENEDETTESE – TERMINATA LA CARRIERA DA CALCIATORE, E DOPO UNA BREVE PARENTESI DA AGENTE, RIPARTE DALLA CITTADINA CHE HA VISTO PASSARE ANCHE WALTER ZENGA E L'URUGUAGIO DAMIAN MACALUSO E IN CUI VA IN VACANZA MAURIZIO SARRI, CANDIDATO NUMERO 1 ALLA PANCHINA BIANCONERA - VIDEO

Alessandro Russo per la Gazzetta dello Sport

montero

Paolo Montero torna in Italia, sulla panchina della Sambenedettese. Un contratto annuale un po' a sorpresa, dopo che l' Italia lo ha visto crescere alla Juventus e all' Atalanta. L' ex difensore bianconero ricomincia la sua storia nel nostro Paese proprio dalla cittadina dove, per uno strano incrocio del destino juventino, va in vacanza Maurizio Sarri, il candidato numero uno per la panchina bianconera.

Una curiosità che colora il caldo pomeriggio della Samb, che con orgoglio ha annunciato sul proprio sito l' accordo con il guerriero di Montevideo. In lontananza Montero culla il sogno della panca della Juve dove ha vinto tanto, lasciando un ricordo ruggente e la fama del «cattivo». Una lunga sequenza di espulsioni e di battaglie indimenticabili in maglia juventina. Montero resta fedele al suo personaggio e, terminata la parabola da calciatore, dopo una breve parentesi da agente, nel 2014 ha iniziato la carriera da allenatore con la squadra che da giovane lo ha lanciato, il Peñarol, quindi il Boca Unidos (Serie B argentina), poi due esperienze come tecnico del Colon e del Rosario Central. E ora la Serie C italiana con la Sambenedettese.

Montero

Uno dei primi ad alzare il telefono ieri è stato il Pocho Lavezzi, l' argentino che più di tutti ha spinto su Montero per convincerlo a sposare la missione Sambenedettese. Già lo scorso inverno Lavezzi, compagno di squadra con Paolo ai tempi del San Lorenzo, gli aveva indicato la strada per rientrare in Italia in attesa di poter sostenere il Master da allenatore per la serie A.

L' arrivo in Italia e la panchina di una squadra di Serie C è un passaggio obbligato e importante per Montero che punta ad allenare in Serie A, attraverso il «Supercorso» a Coverciano. Uno step, quello di Sambenedetto, che consentirà a Montero di acquisire punteggio utile al percorso da allenatore.

paolo montero e il suo tackle assassino a patrick vieira

Dopo l' annuncio, ecco le sue prime dichiarazioni al sito della Sambenedettese. «Non vedo l' ora di iniziare. Mi sono sentito con Fusco (il d.s. della Samb, ndr) e ho preso il primo volo per essere a Roma dal presidente. L' Italia è la mia seconda casa e sono felicissimo di tornare e iniziare questa nuova avventura, ringrazio la famiglia Fedeli per avermi dato questa possibilità. Sapevo della tradizione calcistica della città e dei suoi tifosi calorosi, passionali e con tanta grinta, come piace a me! Ora avrò modo di conoscere meglio anche la città venendoci a vivere». Poi un passaggio sugli uruguaiani che hanno indossato la maglia della Samb come Damian Macaluso, idolo dei tifosi marchigiani nella stagione 2005-06: «Lo conosco bene - conclude adesso Montero - Abbiamo un amico in comune (Marcelo Zalayeta, ndr). Damian è un grande calciatore e un grandissimo uomo. Sono sicuro che a breve mi chiamerà».

MONTERO

L' Italia è nel suo destino col sogno, magari, di allenare la Juventus. Anche perché a Torino Paolo ha lasciato un pezzo di cuore: «Lì i tifosi ti lasciano vivere», ricordava qualche mese fa alla Gazzetta.

Era una dichiarazione d' amore che può avere, chissà, un seguito tra qualche anni.

Montero oggi riparte per Montevideo, ma la prossima settimana sarà subito al lavoro, proprio nel «buen retiro» estivo di Maurizio Sarri...