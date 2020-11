VE LO RICORDATE? E’ UNA VECCHIA CONOSCENZA DELLA SERIE A. E’ STATO RAPITO PER LA SECONDA VOLTA MENTRE SI TROVAVA CON LA SUA FIDANZATA A WARRI, CITTÀ NIGERIANA SUL DELTA DEL NIGER. "QUATTRO ORE NEL BAGAGLIAIO DI UN'AUTO, PERCHÉ?" - I SEQUESTRATORI MI HANNO DETTO ANCHE DI AVER PERSO DEI SOLDI SCOMMETTENDO SULLE PARTITE DELLA MIA NAZIONALE. DI CHI SI TRATTA?

Da gazzetta.it

Shock in Nigeria. Christian Obodo, 36 anni, vecchia conoscenza della Serie A per il suo passato tra Perugia, Udinese, Fiorentina, Lecce e Torino, è stato sequestrato da uomini armati mentre si trovava con la sua fidanzata a Warri, città nigeriana sul delta del Niger. Secondo le ricostruzioni di Afp, il centrocampista si era fermato a comprare della frutta, ma una volta sceso dall'auto degli uomini l'hanno trascinato in un'altra macchina. Un testimone ha raccontato l'accaduto.

Il sequestro del padre di Carlos Tavez è soltanto l'ultimo caso di rapimento di parenti dei calciatori famosi in Sudamerica. In Argentina si ricorda quello del padre dell'ex interista Diego Milito, sequestrato e poi rilasciato grazie al pagamento di un riscatto, e del fratello dell'ex Roma, Erik Lamela, vittima di un rapimento-lampo.

IL FATTO

Rapito e rilasciato, Obodo ha parlato così della sua brutta esperienza. Non la prima, perché l'ex Udinese era già stato sequestrato nel 2012, sempre a Warri. "Non capisco perché devono farmi vivere queste situazioni", ha detto. Otto anni fa, infatti, Obodo fu rapito mentre stava andando in chiesa. I sequestratori chiesero un riscatto di 150mila euro, ma Christian fu salvato da un raid della polizia.

Stavolta è stato rilasciato subito, come raccontato proprio da Obodo a Brila FM: "Sono stato chiuso per 4 ore nel bagagliaio di una macchina, al caldo. I rapitori mi hanno detto anche di aver perso dei soldi scommettendo sulle partite della nazionale nigeriana. Non mi hanno fatto male, né minacciato".

IN ITALIA

Arrivato in Italia a 17 anni grazie al Perugia di Gaucci, Obodo ha giocato tra Serie A e B dal 2001 al 2012. Prima in Umbria, poi Fiorentina, Torino, Udinese e Lecce (243 presenze e 15 totali). Otto anni fa ha lasciato il campionato italiano e ha girato l'Europa: Portogallo, Bielorussia, Romania, Grecia, dove ha chiuso la carriera nel 2017 dopo una parentesi senza successo nell'Apollon Smirne. Per lui anche 21 presenze e quattro gol con la Nigeria, con cui ha ottenuto un terzo posto nella Coppa d'Africa del 2006.

