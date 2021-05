VENTOLA LA TOCCA PIANO ALLA “BOBO TV”: “MOURINHO ALLA ROMA? LUI È L’UOMO GIUSTO IN UN POSTO DI MERDA, COMPLICATO DA GESTIRE” – CASSANO: “SE TORNA QUELLO DELL’INTER, LA ROMA PUO’ GIOCARSI LO SCUDETTO. MOURINHO E’ L’UNICO CHE PUO’ FARE UN MIRACOLO COME CAPELLO”. IL “GIOCHISTA” ADANI CRITICO: “NON SI PUO’ VINCERE SOLO CON IL CARISMA…” - VIDEO

Dagonews

“Mourinho è l’unico che alla Roma può fare un miracolo come Capello”. Antonio Cassano parla alla “Bobo tv” dell’operazione che ha portato lo Special One sulla panchina giallorossa: “Voglio vedere non il Mou spento dell’ultimo anno a Manchester e del Tottenham ma quello acceso dell’Inter e del Chelsea. In quel caso la Roma può giocarsi lo scudetto”. Fantantonio accusa la società per il trattamento riservato a Fonseca (“Si devono vergognare”) e mette in guardia il portoghese sulle insidie di una piazza in cui “ti mangiano vivo”. Nicola Ventola mette il carico: "Mourinho è “l’uomo giusto in un posto di merda che è complicato da gestire” (VIDEO).

Lele Adani rivela che Mourinho non è stata la prima scelta della Roma, che prima del portoghese avrebbe cercato il tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo. Il commentatore di Sky tiene fede alla sua filosofia giochista e non rinuncia alla stoccatina allo Special One: “Non si può vincere solo con il carisma…”

