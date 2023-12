MUSICA, MINISTRO! - IMPARATA L’ARTE, E MESSA DA PARTE CON I VARI E AVARIATI GIULI, BUTTAFUOCO E CRESPI, L’ATTENZIONE DI SANGIULIANO SI SPOSTA ORA SULLA MUSICA, CHE HA NELLO SPARTITO UN SOLO OBIETTIVO: VIA I FRANCESI! CON LA SCUSA DEI SETTANT’ANNI NON SERVITA PER LISSNER, IL GABINETTO SANGIULIANESCO VORREBBE LIBERARSI DALLO SCALIGERO MEYER (PERÒ APPREZZATO DAI PRIVATI E DA PARTE DEL CDA CON IL SINDACO SALA MEDIATORE) FAVORENDO L’ARRIVO DA VENEZIA DI FORTUNATO ORTOMBINA - IL CASQUÈ FINALE VEDRÀ PROTAGONISTA LA VENEZI A VENEZIA, MA NON ALLA FENICE, BENSÌ ALLA DIREZIONE MUSICA DELLA BIENNALE DI BUTTAFUOCO…