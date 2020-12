SETTANTA MI DÀ TANTO – NINO FRASSICA: “MI DÀ FASTIDIO NON POTER SFUGGIRE ALLA MIA ETÀ. I MIEI MAESTRI? ARBORE, A CUI DEBBO LA MIA CARRIERA, E BONCOMPAGNI. HANNO RIVOLUZIONATO LA RADIO. SONO STATI COME I BEATLES PER LA MUSICA. E POI COCHI E RENATO…” – “CON TERENCE HILL SONO DIVENTATO IL BUD SPENCER DELLA FICTION. SE CREDO IN DIO? DICIAMO CHE PER RAGIONI DI LAVORO, CON IL PUBBLICO DI DON MATTEO , DEVO ESSERE PER FORZA CREDENTE” – E POI RIVELA: “IL PIÙ BRAVO ATTORE COMICO È….” - VIDEO