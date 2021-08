LA VIDA “LOCA” DI ALLEGRI – È PRATICAMENTE FATTA PER IL TRASFERIMENTO DI MANUEL LOCATELLI A TORINO: LA JUVENTUS HA ALZATO L’OFFERTA A 35 MILIONI E RESTA SOLO DA PERFEZIONARE LA FORMULA – RAMMY ABRAHAM E IL CHELSEA HA ACCETTATO L’OFFERTA DELLA ROMA: 5 MILIONI PER IL PRESTITO PIÙ 40 PER IL RISCATTO (È L’ACQUISTO PIU COSTOSO DELLA STORIA DEI GIALLOROSSI…)

Estratto dell’articolo di Matteo Dovellini e Emanuele Gamba per “la Repubblica”

manuel locatelli

Al quarto appuntamento con il Sassuolo, la Juventus ha alzato l'offerta per Locatelli facendola combaciare con la richiesta del club emiliano: 35 milioni. Ora si tratta di perfezionare la formula dell'acquisto: su sponda bianconera Cherubini propone un prestito biennale con riscatto legato ad alcune condizioni (a cominciare dalla qualificazione alla Champions), sul fronte neroverde Carnevali insiste per un solo anno di affitto prima del riscatto obbligatorio e incondizionato.

locatelli sassuolo 4

Le due società si rivedranno a breve: l'obiettivo della Juventus è di mettere Locatelli a disposizione di Allegri entro martedì per gli allenamenti in vista del debutto in campionato a Udine.

(…)

Abraham, sì alla Roma

TAMMY ABRAHAM

Anche i giallorossi hanno dato a Mourinho l'acquisto che chiedeva da tempo. Nel tardo pomeriggio Tammy Abraham ha accettato l'offerta della Roma, che aveva già in mano l'accordo con il Chelsea: l'attaccante, papà nigeriano e mamma inglese, guadagnerà 6 milioni netti a stagione per quattro anni, grazie ai benefici del "decreto crescita", mentre ai Blues andranno 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto (il Chelsea avrà diritto di riacquisto a circa 50). Sarà l'acquisto più costoso della storia della Roma (finora era Schick con 42).

(…)

L'Atletico su Vlahovic

vlahovic

È arrivata alla Fiorentina dall'Atletico Madrid un'offerta da 60 milioni per Dusan Vlahovic. E adesso il giocatore riflette, anche perché il rinnovo di contratto non è ancora arrivato. «Quando me lo offrono, firmo», aveva risposto il serbo qualche settimana fa a un tifoso. A inizio luglio la Fiorentina ha formalizzato la sua proposta: prolungamento fino al 2026 con ingaggio da 4 milioni (bonus compresi) e clausola rescissoria da 80 milioni applicabile dal termine del campionato che sta per cominciare (22 maggio 2022) fino al 1° luglio, in modo da avere margini di manovra per trovare un sostituto.

manuel locatelli nazionale4

Al momento della firma, però, qualcosa è andato storto. Gli agenti del calciatore hanno preso tempo, chiedendo alla dirigenza viola di ribassare la clausola fino a 70 milioni per renderla più appetibile, e poi hanno rimesso in discussione le commisioni (l'accordo iniziale era sui 2.5 milioni al procuratore). E nel frattempo sono arrivate le pretendenti: non c'è solo l'Atletico Madrid che offre 60 milioni, ma anche il Tottenham (Vlahovic è un pallino di Paratici) per sostituire Kane. (…)

TAMMY ABRAHAM manuel locatelli nazionale2 manuel locatelli nazionale1 il secondo gol di manuel locatelli