VIDEO! AUSTRALIAN OPEN IN FUMO – QUALIFICAZIONI AL VIA TRA PARTITE INTERROTTE E RITIRI PER L’ARIA FORTEMENTE INQUINATA A CAUSA DEGLI INCENDI - LA TENNISTA SLOVENA DALILA JAKUPOVIC HA UNA CRISI RESPIRATORIA - ANNULLATA ANCHE L'ESIBIZIONE DI MARIA SHARAPOVA, MENTRE UN RACCATTAPALLE È SVENUTO DURANTE LA SFIDA TRA KAVCIC E CLARKE - VIDEO

Awful scenes in Melbourne. Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 14 gennaio 2020

Da video.corriere.it

jakupovic australian open

Dopo un lungo scambio con l'avversaria svizzera Stefanie Vögele, la tennista slovena Dalila Jakupovic si è accasciata al suolo, ha avuto un attacco di tosse, e non è più stata in grado di continuare la partita. In questi giorni, nella città australiana di Melbourne si stanno giocando le partite di qualificazione per gli Australian Open.

Tuttavia, l'aria fortemente inquinata, a seguito degli incendi che hanno colpito il paese, stanno mettendo a dura prova i giocatori. Anche il match di Maria Sharapova contro Laura Siegemund è stato fermato. Gli Australian Open inizieranno il 20 gennaio. (YouTube/wta)

australian open

AUSTRALIAN OPEN

Da sport.sky.it

Il fumo e la foschia causate dagli incendi che stanno devastando l’Australia hanno costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente le qualificazioni dell’Australian Open in corso al Melbourne Park, ma le partite poi sono ricominciate anche se con una qualità dell’aria definita “molto scarsa”. La slovena Dalila Jakupovic è caduta in ginocchio dopo un colpo di tosse durante il primo turno di qualificazione contro la svizzera Stefanie Voegele.

jakupovic australian open

“Non ho l’asma e non ho mai avuto problemi di respirazione. In realtà mi piace il caldo. Dopo l’intervento del fisioterapista ho pensato che andasse meglio, ma gli scambi si sono allungati e io non riuscivo più a respirare e sono caduta a terra”. Jakupovic si è lamentata con gli organizzatori per il fatto di aver costretto i giocatori a scendere in campo con quelle condizioni climatiche.

Jakupovic ha dichiarato che “non è giusto” che gli organizzatori abbiano chiesto ai giocatori di prendere il campo in quelle condizioni. “Non è salutare per noi. Sono stato sorpresa dalla decisione, pensavo che non avremmo giocato oggi, ma non abbiamo molta scelta”.

Anche Eugenie Bouchard ha chiesto l’assistenza medica durante la sua prima partita di qualificazione, mentre durante la sfida tra Kavcic e Clarke un raccattapalle è collassato mentre era ai bordi del campo ed è stato assistito anche dagli stessi giocatori. Sospesa anche l’esibizione di Maria Sharapova contro Laura Siegemund: il match è stato interrotto sul 5 pari del secondo set.

Avanti tre italiani

jakupovic australian open

Paolo Lorenzi, Luca Mager e Roberto Marcora hanno superato il primo turno delle qualificazioni dell’Australian Open. Lorenzi ha sconfitto lo spagnolo Menendez-Maceiras 6-3, 6-3; Mager ha eliminato l’australiano Ebden 7-5, 6-4; Marcora ha avuto al meglio dello slovacco Lacko 6-3, 6-2. Fuori invece Fabbiano battuto dall’australiano Vukic 7-6, 6-4 e Baldi sconfitto dal colombiano Galan 6-1, 6-2.