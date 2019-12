VIDEO-CIRO DI DANZA! IMMOBILE BALLERINO PER UN GIORNO: L’ESIBIZIONE DEL RE DEI BOMBER CON MOGLIE E FIGLIA DIVENTA VIRALE – IL FALSO MITO DA SFATARE: L’EX PESCARA SEGNA ANCHE ALLE GRANDI (SONO 20 I GOL SEGNATI ALLE BIG FINORA) - IL SIPARIETTO CON IL COMPAGNO DI SQUADRA JORDAN LUKAKU, FRATELLO DELL’ATTACCANTE BELGA DELL’INTER: “DÌ A ROMELU DI DARSI UNA CALMATA” - VIDEO

Ciro Immobile ballerino per un giorno. L'attaccante della Lazio è apparso in un video postato dalla moglie Jessica Melena sul suo profilo Instagram, in cui i due ballano insieme alla prima figlia Michela seguendo uno schermo davanti a loro. Il divertente balletto è diventato subito virale, raggiungendo più di 400.000 visualizzazioni nel giro di poche ore.

Ciro Immobile è il leader incontrastato della classifica cannonieri di Serie A con 17 goal, il concorrente più vicino è Romelu Lukaku con 10 reti. In una lunga intervista a DAZN, disponibile sul canale instagram della piattaforma, ha svelato un aneddoto sul suo compagno di squadra Jordan Lukaku, fratello del bomber belga dell’Inter: “Prima della partita con il Milan, Romelu aveva segnato due goal al Bologna, così ho detto a Jordan: “Dì a tuo fratello di darsi una calmata”.

Lui mi ha risposto: “Sono in difficoltà Ciro. Mio fratello mi ha chiesto se ti avrei fatto l’assist per il goal decisivo qualora doveste arrivare all’ultima giornata pari merito. Ovviamente io gli ho risposto che devo fare il mio lavoro.” Speriamo che vinca la classifica con qualche giornata d’anticipo così non si creeranno certe diatribe”.

