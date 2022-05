“LA MIA RIVINCITA DOPO ESSERE STATA CACCIATA COME UNA DISGRAZIATA. MI ERO DETTA: FACCIO "DOMENICA IN" PER UN ANNO. OGGI DICO: IO IN PENSIONE NON CI VADO” - MARA VENIER FESTEGGIA I TRENT'ANNI DI CARRIERA: "HO CELEBRATO IL MIO GIUBILEO. ERO UNA RAGAZZA INGENUA CHE HA PERMESSO TROPPE VOLTE CHE LE FACESSERO MALE. LA PARTE DI ME HIPPY FIGLIA DEI FIORI MI HA SALVATO LA VITA ANCHE QUANDO MI E' PRECIPITATO ADDOSSO UN..."