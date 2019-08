VIDEO! DOVIZIOSO, CHE PAURA! SPETTACOLARE INCIDENTE A SILVERSTONE: LA YAMAHA DI QUARTARARO SCIVOLA DAVANTI ALLA DUCATI DI “DOVI” CHE LO INVESTE: ENTRAMBI CADONO VIOLENTEMENTE A TERRA. LA MOTO DEL PILOTA ITALIANO VA IN FIAMME E… - ECCO COME E’ FINITA- VIDEO

Spettacolare incidente dopo le prime curve del Gran Premio di Silverstone, in Gran Bretagna. La Yamaha di Fabio Quartararo scivola davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso, che lo investe: entrambi cadono violentemente a terra. La Ducati «decolla» e ricadendo va in fiamme. Dovizioso si è rialzato tranquillizzando i tifosi con un gesto, ma poi è stato portato via in barella. Dal centro medico è stato poi trasportato in elicottero per una tac: il pilota ha avuto un breve vuoto di memoria per qualche secondo dopo l’incidente. «Sente ancora dolore all’anca: verrà trasportato in elicottero a Coventry per svolgere esami più approfonditi» ha detto il dottor Angel Charte del centro medico

