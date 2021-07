VIDEO FLASH - FUMOGENI, STRISCIONI, BANDIERE: ANCHE NELLA PIAZZETTA DI CAPRI ESPLODE LA GIOIA PER LA VITTORIA DELL'ITALIA ALL'EUROPEO...

ITALIA INGHILTERRA - I FESTEGGIAMENTI IN PIAZZETTA A CAPRI

ITALIA INGHILTERRA - I FESTEGGIAMENTI IN PIAZZETTA A CAPRI ITALIA INGHILTERRA - I FESTEGGIAMENTI IN PIAZZETTA A CAPRI ITALIA INGHILTERRA - I FESTEGGIAMENTI IN PIAZZETTA A CAPRI ITALIA INGHILTERRA - I FESTEGGIAMENTI IN PIAZZETTA A CAPRI ITALIA INGHILTERRA - I FESTEGGIAMENTI IN PIAZZETTA A CAPRI