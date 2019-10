19 ott 2019 10:35

VIDEO! LE LACRIME DI HRISTO (STOICHKOV) - " LA BULGARIA ANDREBBE ESCLUSA DALLE COPPE EUROPEE PER RAZZISMO" - L'EX PALLONE D'ORO PIANGE IN TV PER I BUU E I SALUTI NAZISTI: "LA BULGARIA È DIVENTATA COME L'INGHILTERRA NEGLI ANNI 80" - SI È DIMESSO IL C.T. NEGAZIONISTA BALAKOV CHE AVEVA DETTO DI NON AVER SENTITO GLI ULULATI - ARRESTATI 11 TIFOSI - GUARDIOLA: "BISOGNA LOTTARE TUTTI INSIEME" - E SPADAFORA… - VIDEO