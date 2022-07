VIDEO! “A PRESIDE' QUESTI HANNO PRESO DYBALA, MA TU QUANDO COMPRI I GIOCATORI?” – LO SCHERZO TELEFONICO A LOTITO E LA REAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LAZIO (MEJO DI TOMAS MILIAN!) - "MA TU NON C'HAI UN CAZZO DA FARE, TESTA DE CAZZO. COGLIONE, COGLIONEEE! OH, SEI UN RINCOGLIONITO! PORTA TU' SORELLA E TU' MADRE…" – VIDEO STRACULT

Riccardo Caponetti e Giulio Cardone per la Repubblica

L'euforia per Dybala alla Roma non risparmia nessuno. Neanche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, vittima ( come accaduto altre volte in passato) di uno scherzo telefonico divenuto virale sui social.

«A preside' questi hanno preso Dybala, ma tu quando compri i giocatori?», esordisce il ragazzo con il telefono in mano in modalità vivavoce, in una conversazione ripresa con un altro cellulare da un amico vicino. « Ma te non c'hai ' nulla' da fare eh, testa di caz**?», la risposta stizzita. E poi ancora, il patron biancoceleste viene provocato: « Non è possibile, questi (i Friedkin, ndr) comprano ma te chi stai a compra? » . Anche qui, replica rabbiosa di Lotito.

Nonostante Dybala e le prime reazioni di pancia, nel mondo Lazio (ieri raggiunta quota 10 mila abbonamenti) c'è comunque soddisfazione per le mosse estive di Lotito, che ha speso 45 milioni per 6 giocatori: l'ultimo tassello sarà il portiere Provedel. Uno degli acquisti più acclamati è Romagnoli, che ha ribadito la propria fede laziale ( l'intervista andrà in onda anche oggi alle 20 su Lazio Style Channel, 233 di Sky): « Da piccolo non sognavo di giocare in Serie A, io volevo giocare proprio nella Lazio. Mia nonna, alla quale ero molto legato, era laziale, così come mio papà. Ho realizzato il mio sogno».

Ovviamente c'è la speranza di un colpo a effetto della Lazio. Fosse per Sarri, interverrebbe a centrocampo: il suo preferito è Ivan Ilic, 21enne croato del Verona. Per motivi economici però sarebbe solo l'eventuale sostituto di Luis Alberto, sempre al centro di voci di mercato con il Siviglia. A centrocampo c'è in ballo anche lo svincolato Vecino, 30 anni, ma deve abbassare le richieste d'ingaggio ( 2.5 milioni). A proposito di cessioni, sono ore calde per Acerbi.

Gli addii di De Ligt e Koulibaly innescheranno il domino dei difensori, con Napoli e Juventus alla caccia dei sostituti: ora si capirà se avranno intenzione di affondare il colpo sul centrale della Lazio, cercato anche da Monza, Torino e Inter. Acerbi ha le valigie pronte ma, nel caso in cui non dovesse trovare squadra, Lotito gli ha assicurato che una sua permanenza non sarebbe un problema.

