Dagonews

fabio caressa beppe bergomi su italia-spagna

“C’è una grande squadra in campo e non siamo noi”. La sintesi di Fabio Caressa spiega Italia-Spagna meglio di un editoriale. “Sugli esterni non li abbiamo mai tenuti, la palla non siamo mai riusciti a farla girare. La Spagna ha giocato una partita straordinaria. Nel secondo tempo ci aspettavamo qualcosa di diverso rispetto ai cambi, è stata una serata molto negativa", ha spiegato il teleccronista ai microfoni di Sky.

"Non c'è mai stata partita, merito agli spagnoli che hanno saputo palleggiare bene", ha aggiunto Beppe Bergomi: “Il recupero palla per noi è stato molto difficile. E anche quelli che sembravano i punti deboli, invece sono stati giocatori che hanno determinato molto: uno su tutti, Cucurella…”

zazzaroni su italia-spagna

Zazzaroni parla di Italia-Spagna in un video pubblicato dal Corriere dello Sport: “Abbiamo preso una grandissima imbarcata. Quasi una umiliazione sul piano del gioco. Sentiamo parlare che non facciamo giocare i giovani, non facciamo sistema, ma noi siamo questi. Non potendo avere i grandi giocatori pensiamo che un grande allenatore come Spalletti possa risolvere i problemi.

Dobbiamo guardare in faccia la realtà: l’Italia non fa giocare i giovani. Per noi i giovani hanno 23 anni, per gli altri 16-17. Speriamo di poter fare miracoli come nel 2021. Il ct spagnolo De La Fuente è meglio di Spalletti? No, sono i giocatori che devono fare qualcosa di diverso…"

