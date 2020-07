VIDEO! IL MORSO COSTA CARO A PATRIC - LO SPAGNOLO DELLA LAZIO FERMATO PER 4 TURNI – LA VITTIMA DONATI: “PUO’ SUCCEDERE SI E’ SCUSATO SUBITO” – DAL MORSO DI TYSON A HOLYFIELD FINO A QUELLO DI SUAREZ A CHELLINI: ECCO GLI SPORTIVI PIU’ FAMOSI CHE SI SONO TRASFORMATI IN CANNIBALI – VIDEO

Il morso costa caro. Patric della Lazio è stato fermato dal giudice sportivo per 4 turni "per aver al 48' del secondo tempo dato un morso al braccio di un avversario senza procurargli conseguenze lesive". Almeno quello... L'avversario in questione è Donati del Lecce. La Var ha avvertito l'arbitro, da lì il rosso e ora la sanzione del giudice sportivo: in più, super multa da 10 mila euro. Sanzionati anche altri due laziali, Immobile e Caicedo (2mila euro per simulazione).

