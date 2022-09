VIDEO – LA SBROCCATA DI BASTONI CHE PRENDE A CALCI LA PANCHINA DOPO CHE INZAGHI LO HA SOSTITUITO ALLA MEZZ’ORA DEL PRIMO TEMPO DI UDINESE-INTER - I NERAZZURRI PRENDONO TRE PERE DAGLI UOMINI DI SOTTIL CHE VOLANO IN TESTA ALLA CLASSIFICA - INZAGHI SOTTO PROCESSO: PER IL DOPPIO CAMBIO ALLA MEZZ'ORA DEL PRIMO TEMPO, PER IL CAMBIO DI CORREA PER DZEKO E LA DECISIONE DI TOGLIERE ACERBI - VIDEO

Quinta vittoria consecutiva e primo posto solitario in classifica per l'Udinese, in attesa di Roma-Atalanta e Milan-Napoli. La squadra di Sottil è momentaneamente in testa con 16 punti, due in più rispetto alle formazioni di Spalletti, Gasperini e Pioli. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite in campionato per l'Inter, che resta in sesta posizione a quota 12, ma rischia di essere scavalcata da Lazio e Juventus. Gli uomini di Inzaghi non vincono lontano da San Siro dalla prima giornata.

Da ilnapolista.it

Alla mezz’ora di Udinese-Inter (1-1 a fine primo tempo) Inzaghi ha sostituito Mkhitaryan e Bastoni perché ammoniti. Dazn mostra la reazione di Bastoni che una volta in panchina prende a calci il sedile, sfoga la sua rabbia mentre Gosens prova a calmarlo e a fargli capire che ci sono le telecamere a inquadrarlo.

