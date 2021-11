VIDEO! "DENTRO LE SCATOLE TROVI LE BANANE" – FELIX DIFENDE VITO SCALA, EX PREPARATORE DI TOTTI, ORA ADDETTO AGLI ARBITRI DELLA ROMA ACCUSATO DI RAZZISMO PER LE FRASI NEL VIDEO CON MOURINHO: “LE SUE PAROLE NON SONO A SFONDO RAZZISTA. IL MOTIVO DEL COMMENTO? MANGIO TANTE BANANE E SU QUESTA COSA CI SCHERZIAMO…” – IL VIDEO IN CUI FELIX RICEVE DA MOURINHO LE SCARPE BALENCIAGA DA 800 EURO.

Da corrieredellosport.it

C'è un negozio nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna, che è tra le mete preferite dei giocatori. Della Roma ma anche della Lazio. Un negozio non proprio accessibile a tutti (ma spesso molto frequentato dai turisti) dove un paio di scarpe possono costare addirittura 800 euro. Ma anche di più. Sono un paio di sneakers, apparentemente simili a tanti altri modelli che si vedono in giro ai piedi di tanti ragazzi.

La particolarità? Sono prodotte da Balenciaga, una casa di moda con sede a Parigi, fondata nel 1917 dallo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga. Fatturato (al 2019) di 1 miliardo di euro, e marca conosciuta in tutto il mondo. Felix Afena-Gyan si è innamorato di queste scarpe (la Sneakers Triple S) e adesso Mourinho gliele ha regalate: "Complimenti, te le sei meritate. ora però vogliamo vedere come ti stanno", ha detto lo Special One nel video girato e già sui social. Dopo averle viste Felix ha abbracciato subito il suo tecnico, grato per il regalo, poi si è esibito anche in un balletto davanti agli occhi dell'allenatore.Felix, ecco le scarpe che Mourinho gli ha regalato

È stato proprio lo Special One ieri sera, nel post partita di Genoa-Roma, a svelare l'aneddoto: “Gli avevo promesso che se avesse fatto una buona gara gli avrei regalato delle scarpe che costano 800 euro (ride, ndr). E domani vado a comprargli le scarpe”. Altro che buona gara, Felix ha regalato alla Roma la vittoria con una fantastica doppietta che ha portato il successo ai giallorossi che in campionato mancava addirittura dal 27 ottobre. Roma, Felix sigla il suo primo record in Serie A.

Felix e le scarpe: la gaffe e il chiarimento

Nell'audio del video si è sentita però una spiacevole frase detta da un addetto ai lavori del club. "Dentro le scatole trovi le banane", ha detto una voce fuori campo. Una gaffe che ha costretto il ragazzo a rimuovere il video per poi ripubblicarlo tagliando quella parte. Ma si tratta di una spiacevole gaffe e non di un episodio di razzismo: come fa sapere la Roma, Felix prima di scendere in campo è solito mangiare due banane. Ne va matto, e da questa sua consuetudine è partita la frase ironica - comunque infelice perché assolutamente fraintendibile - dell'addetto ai lavori presente allo scarto del regalo.

Lo stesso Felix con un messaggio sui social ha voluto chiarire l'accaduto: "Voglio assicurarvi che non sono offeso dall'audio che avete sentito che non è a sfondo razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto da tutti come una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come fa una famiglia. Il motivo? Mangio tante banane e su questa cosa ci scherziamo a volte e per questo motivo avete sentito questo commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Sono grato del supporto che mi tutti mi hanno dato qui a Trigoria, penso che la gente si sia fatta un'idea sbagliata su quello che è successo e hanno sentito".

Mourinho, il regalo a Felix

Il diciottenne ghanese ha ricevuto le scarpe da Mourinho e il video dell'incontro con Mourinho sta già facendo il giro del web. Il contratto dell'attaccante sfiora "appena" i 70mila euro lordi a stagione: un contratto firmato meno di un anno fa come giovane della Primavera che è esploso in queste ultime settimane grazie al duro lavoro che ha portato Mourinho a convocarlo in prima squadra. Ed è un ragazzo già da record. Felix Afena è infatti diventato il primo giocatore nato dopo l'1/1/2003 ad aver segnato un gol in Serie A, ma non solo: a 18 anni e 306 giorni è il 3° più giovane giocatore straniero nella storia della Serie A ad aver segnato almeno 2 gol in un singolo match, dopo Valeri Bojinov (17 anni, 337 giorni) e Alexandre Pato (18 anni, 147 giorni). Insomma, un regalo più che meritato.

