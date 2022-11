VIDEO! L’IMPRESSIONANTE CADUTA DI MARCO BEZZECCHI NELLE PROVE LIBERE DELLA MOTOGP A VALENCIA – IL PILOTA 23ENNE DELLA DUCATI È SCIVOLATO AD ALTA VELOCITÀ FINENDO SULLA GHIAIA, LA MOTO È RIMBALZATA E NELL’IMPATTO HA PRESO FUOCO – BEZZECCHI È RIMASTO QUALCHE ISTANTE A TERRA MA POI SI È RIPRESO ED È TORNATO AI BOX SULLE SUE GAMBE

Brividi in apertura delle terze prove libere del Gp di Valencia, ultimo appuntamento della MotoGp in cui Pecco Bagnaia si gioca il titolo. Brutta caduta per Marco Bezzecchi proprio all’inizio della sessione. Il 23enne di Rimini è scivolato ad alta velocità finendo sulla ghiaia nella via di fuga dalla curva 7, la moto è rimbalzata e nell’impatto ha preso fuoco. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per spegnere le fiamme, Bezzecchi è rimasto qualche istante a terra ma poi si è ripreso ed è tornato ai box sulle sue gambe.

Forse ha spinto troppo con la gomma fredda perdendo il controllo. È scattata la bandiera rossa per qualche minuto poi la sessione di prove è ripresa. «Marco è soltanto un po’ scosso - ha detto Uccio Salucci, responsabile del Mooney VR46 team-, adesso si berrà un bicchiere d’acqua e tornerà in sella. Andava a 250 km/h». Bezzecchi è un esordiente nella MotoGp, anche lui viene dall’Academy di Valentino Rossi e guida una Ducati. È un buon talento, ha ottenuto il suo primo podio ad Assen, nelle ultime due gare - Australia e Malesia- ha raccolto due quarti posti.

Tornato in pista a Valencia dopo la caduta, Bezzecchi è scivolato ancora a pochi minuti dal finale, ma stavolta è stata una caduta molto meno preoccupante. Sabato iniziato male per il riminese. Le terze libere si chiudono a Valencia con Jack Miller in testa seguito da Zarco e da Brad Binder (Ktm). Bene anche Luca Marini, quarto davanti a Fabio Quartararo. Bagnaia è nono. Bastianini fuori dalla top 10 dovrà passare nella prima sessione di qualifiche.

