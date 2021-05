VIDEO! SIAMO AL FORO ITALICO O A PAPERISSIMA SPRINT?” – IRONIE E BATTUTACCE PER LA NON MEMORABILE PERFORMANCE ATLETICA DEL GIUDICE DI SEDIA DEL MATCH TRA CILIC E BUBLIK AGLI INTERNAZIONALI - “HA LA STESSA AGILITA’ DI UN CINGHIALE. BUONA LA CARBONARA A ROMA, EH?”; “HA PROVATO AD IMITARE UN TUFFO DI NEYMAR”; “OLIO CUORE..."; “COME QUANDO SCENDI DAL TAGADA’ ALLE GIOSTRE" - VIDEO

Non certo una prestazione atletica di livello quella del giudice di sedia del match tra Marin Cilic e Alexander Bublik al Foro Italico di Roma.

Durante una fase di risposo, con il kazako in vantaggio 4-3 nel primo set, l’arbitro inciampa scendendo dalla scaletta della sua sedia e non riesce a “salvarsi” dall’inevitabile caduta a terra, sotto lo sguardo un po’ incuriosito e un po’ preoccupato di Cilic.

Per la cronaca, il match sarà vinto proprio dal croato, in tre set (4-6, 6-2, 6-3). Per Cilic ora uno scoglio sulla carta proibitivo come quello rappresentato dal greco Stefanos Tsitsipas.

Florilegio di Commenti

-Come quando scendi dal tagadà alle giostre.

-Ma è tennis o Paperissima Sprint?”

-Ha la stessa agilità di un cinghiale.

-Buona la carbonara a Roma, eh?”;

-“Ha provato ad imitare un tuffo di Neymar”;

-Manco si regge in piedi…e non hanno neanche riaperto le discoteche

-Olio Cuore

-I pantaloni prima di tutto

-Calcio di rigore per la juve

