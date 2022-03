VIDEO-STRACULT! “FAI MENO LO SCEMO, SALAME” – IL SUPERSCAZZO FUORI ONDA A “TIKI TAKA” TRA CICCIO GRAZIANI E FABRIZIO FERRARI CHE HA RICORDATO ALL’EX ATTACCANTE DI ROMA E TORINO QUANDO AVEVA SUGGERITO ALLA FIORENTINA DI CEDERE IN PRESTITO VLAHOVIC - FERRARI NON È NUOVO A IMPRESE DEL GENERE. NELLA SCORSA STAGIONE ZAZZARONI LO APOSTROFO’ IN MALO MODO… - VIDEO

Nella puntata del 7 marzo di Tiki Taka la Repubblica del Pallone in onda su Italia 1, il giornalista Fabrizio Ferrari ha ricordato a Ciccio Graziani cosa aveva dichiarato su Vlahovic nel 2020. Graziani negava di aver dichiarato il 16 settembre di quell'anno che la Fiorentina avrebbe dovuto cedere in prestito l'attaccante serbo per puntare su Milik o Piatek che potevano garantire 15 gol.

Graziani aveva negato anche di aver suggerito di prendere Caicedo il 16 dicembre. Peccato che ci sono articoli sul web del suo intervento su Radio Bruno... E per fortuna dei tifosi viola che la Fiorentina non gli diede retta, perché Vlahovic finì per segnare 21 gol. E quest'anno è già arrivato a quota 20 tra Fiorentina e Juventus.

Nella puntata di lunedì, Piero Chiambretti ha mostrato come nel fuori onda della puntata della settimana prima Graziani avesse apostrofato il giornalista Ferrari in malo modo (salame, cretino). Davanti alle testimonianze incontrovertibili del web Graziani lunedì ha dovuto chiedere scusa a Ferrari in diretta.

Ferrari non è nuovo a imprese del genere; nella scorsa stagione quando Zazzaroni annunciò che Sarri avrebbe allenato la Roma, lui lo smentì categoricamente, ancora prima dell'ufficializzazione dell'arrivo di Mourinho. In quell'occasione era stato Zazzaroni ad apostrofarlo in malo modo: "Stai tranquillo, stai sereno. Facciamo mestieri diversi".

